Ponte, Siracusa-Gela, Sismabonus e Insularità: gli emendamenti del senatore Nicita tra i “segnalati” Pd

Tra i 70 emendamenti che il PD ha ‘segnalato’ (cioè chiesto una priorità di analisi) in Commissione Bilancio ve ne sono molti a firma Nicita – coordinati anche con l’On. Scerra del M5S – che riguardano il territorio.

Intanto, la richiesta di definanziare i fondi FSC (più di 5 miliardi) destinati al Ponte, dopo lo stop della Corte dei conti. Il ragionamento è che se l’opera viene rinviata di alcuni anni non ha alcun senso bloccare fondi per altre opere urgenti in Sicilia e Calabria già autorizzate. Un altro emendamento segnalato dal PD assegna 700 milioni per il finanziamento della ‘prossima’ tratta della Siracusa-Gela. Infine, un maxiemendamento segnalato riguarda una serie di temi legati al contrasto degli svantaggi da insularità: il fondo per la continuità territoriale, il Fondi Insularità, sperimentazione di sconti fiscali per i lavoratori che rientrano in Sicilia, non solo dall’estero, ma anche da altre regioni.

Il Senatore Nicita inoltre informa che la questione degli “emendamenti segnalati” non ha, per ora, riguardato in Commissione due macro-temi sui quali si aprirà una sessione distinta di confronto con il Governo: le questioni degli enti locali e quelli legati al sisma (qui il Sen. Nicita ha presentato vari emendamenti per rinnovo sismabonus, tema sisma ’90, un tavolo tecnico ricognitivo per il Belice, la proroga dei bonus per il terremoto di Catania del 2018). Nicita inoltre conferma l’impegno per il sostegno il Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights.