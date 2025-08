Ponte sullo Stretto, ok al progetto definitivo: “attraversamento tra il 2032 e il 2033”

Il Cipess ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina che comprende una articolata documentazione presentata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, fa sapere il Mit. “In termini di risparmio di tempo, oggi i treni impiegano tra i 120 e 180 minuti, passeggeri e merci” e “si scenderà a 15 minuti. Un risparmio che supererà le due ore e mezza“, ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini.

Nella seduta odierna, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), alla presenza del presidente del Cipess, Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e del Segretario del Cipess, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli, ha approvato il progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (Ponte sullo Stretto di Messina). È quanto si legge in una nota del Cipess, che spiega: “Il costo dell’opera è di 13,532 miliardi di euro, interamente coperto con finanziamenti pubblici già disponibili a seguito delle leggi di bilancio 2024 e 2025“.





L’opera lungamente attesa – prosegue il Cipess – era già prevista da una norma del 1971 ed è stata riavviata dal Governo nel 2022. Darà vita al ponte a campata unica più lungo del mondo, di 3.300 metri, sostenuta da due torri di 399 metri di altezza. Ospiterà 3 corsie stradali per senso di marcia, di cui una di emergenza, 2 corsie di servizio e 2 binari ferroviari con marciapiedi laterali pedonabili. I collegamenti saranno assicurati da circa 40 km di raccordi viari e ferroviari (l’80% dei quali sviluppati in galleria) che collegheranno il ponte, dal lato Calabria, all’autostrada del Mediterraneo e alle stazioni ferroviarie di Villa S. Giovanni e Reggio Calabria e, dal lato Sicilia, alle autostrade Messina-Catania e Messina-Palermo nonché alla nuova stazione di Messina.

Si tratta di una infrastruttura strategica per lo sviluppo del Mezzogiorno e dell’intera Nazione, e di preminente interesse nazionale per il completamento delle reti transeuropee di trasporto. Ha una valenza trasportistica che si può apprezzare in connessione con il parallelo sviluppo delle nuove reti di trasporto nel Mezzogiorno, quali la alta velocità e alta capacità ferroviaria da Salerno a Reggio Calabria, e la velocizzazione e adeguamento tecnologico per le tratte ferroviarie in corso di costruzione o di progettazione, in particolare in Sicilia con la Palermo-Catania, Palermo-Messina, Catania-Siracusa.

“Il fronte della sicurezza e del contrasto alle infiltrazioni mafiose è un fronte fondamentale che ci vede schierati h24“, ha aggiunto Salvini. Per un’opera da 13,5 miliardi, “contrastare ogni qualsivoglia tentativo di infiltrazione sarà una nostra ragion d’essere. Con il ministero dell’Interno si stanno adottando tutti protocolli come già per expo e le Olimpiadi: bisogna attenzionare tutta la filiera, perché sia impermeabile ai malintenzionati. Se si dovesse non fare ponte perché ci sono mafia e ‘ndrangheta allora non facciamo più niente“.

“Non è in punto di arrivo ma di partenza che arriva dopo due anni e mezzo di lavoro costante e qualche centinaio di riunioni a tutti i livelli. È un’emozione perché non si è mai arrivati all’approvazione del progetto definitivo con la copertura economica garantita”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, durante la conferenza stampa al termine della riunione del Cipess, svoltasi a Palazzo Chigi, aggiungendo poi che sui territori cambia il mondo e che nel progetto è prevista la metropolitana dello Stretto, con tre fermate sul fronte messinese che collegheranno turisti, pendolari per 365 giorni all’anno.

“Ovviamente ci vuole la bollinatura della Corte dei Conti, quindi l’obiettivo è partire con il cantiere per settembre e ottobre. L’estate finisce il 21 settembre -ha detto Matteo Salvini-“. Poi ai giornalisti che gli hanno domandato dell’ipotesi che l’infrastruttura possa essere utilizzata anche per scopi diversi da quelli civili, il vicepremier ha replicato: “Può essere utilizzato per tutto quello che viene costruito”.

“Sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo. Una infrastruttura del genere è un acceleratore di sviluppo”. Così il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini durante il Cipess sul Ponte sullo Stretto. Salvini ha anche ringraziato i ministri precedenti che hanno creduto al collegamento tra Calabria e Sicilia, citando Pietro Lunardi. La riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile è ancora in corso. Presente, tra gli altri, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Un’opera che non ha precedenti al mondo – ha detto ancora Salvini -, essendo un unicum si procede con buon senso, ma rispettando quello che la tecnica prevede. L’obiettivo è l’attraversamento tra il 2032 e il 2033”