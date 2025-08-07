Ultime news

2 minuti di lettura
Confindustria

Ponte sullo Stretto, Reale: “opportunità concreta per rafforzare la competitività del Sud”

Reale concorda con la dichiarazione rilasciata recentemente dal Presidente di Confindustria Emanuele Orsini

Il presidente di Confindustria, Gian Piero Reale

Reale concorda con la dichiarazione rilasciata recentemente dal Presidente di Confindustria Emanuele Orsini

2 minuti di lettura

Il presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, concorda con la dichiarazione rilasciata recentemente dal Presidente di Confindustria Emanuele Orsini a proposito della necessità di realizzare il ponte sullo stretto.

“Si tratta di un’opera strategica che incide profondamente sullo sviluppo del Sud – dice il presidente di Confindustria Siracusa – è un’opportunità concreta per rafforzare la competitività del Sud. Riteniamo che è un intervento molto importante per le imprese sia in fase di realizzazione che a regime. La decisione del Cipess di approvare il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto segna un momento determinante per il sistema economico e produttivo del Paese. Parliamo di un’opera infrastrutturale di respiro europeo, che potrà finalmente connettere in modo stabile e moderno la Sicilia alla rete logistica continentale”.


“Opportunità per colmare un ritardo infrastrutturale che incide da troppo tempo sulla crescita – dice il presidente Confindustria – Concordo con la tesi del Presidente Orsini: “Il Ponte, oltre ad essere un progetto innovativo, rappresenta anche una leva strategica per l’industria, la logistica e l’occupazione”

“Come sostiene il Presidente Orsini “è importante lo sviluppo e la connessione con tutte le infrastrutture contigue al ponte sia sulla terraferma che in Sicilia, occorre garantire tempi certi, trasparenza nei cantieri e pieno coinvolgimento del tessuto produttivo. L’Italia ha bisogno di grandi opere per costruire il suo futuro”, ha aggiunto Orsini.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni