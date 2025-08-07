Ponte sullo Stretto, Reale: “opportunità concreta per rafforzare la competitività del Sud”

Il presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, concorda con la dichiarazione rilasciata recentemente dal Presidente di Confindustria Emanuele Orsini a proposito della necessità di realizzare il ponte sullo stretto.

“Si tratta di un’opera strategica che incide profondamente sullo sviluppo del Sud – dice il presidente di Confindustria Siracusa – è un’opportunità concreta per rafforzare la competitività del Sud. Riteniamo che è un intervento molto importante per le imprese sia in fase di realizzazione che a regime. La decisione del Cipess di approvare il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto segna un momento determinante per il sistema economico e produttivo del Paese. Parliamo di un’opera infrastrutturale di respiro europeo, che potrà finalmente connettere in modo stabile e moderno la Sicilia alla rete logistica continentale”.





“Opportunità per colmare un ritardo infrastrutturale che incide da troppo tempo sulla crescita – dice il presidente Confindustria – Concordo con la tesi del Presidente Orsini: “Il Ponte, oltre ad essere un progetto innovativo, rappresenta anche una leva strategica per l’industria, la logistica e l’occupazione”

“Come sostiene il Presidente Orsini “è importante lo sviluppo e la connessione con tutte le infrastrutture contigue al ponte sia sulla terraferma che in Sicilia, occorre garantire tempi certi, trasparenza nei cantieri e pieno coinvolgimento del tessuto produttivo. L’Italia ha bisogno di grandi opere per costruire il suo futuro”, ha aggiunto Orsini.