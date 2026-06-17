Portale della Salute, incontro a Siracusa per imparare a usare i servizi digitali dell’Asp

Contribuire a fare in modo che ci sia sempre un migliore e più diffuso utilizzo dei servizi digitali offerti dall’Asp di Siracusa è l’obiettivo dell’incontro che avrà luogo venerdì 19, alle 10 nella sala conferenze Carpanzano della Fondazione Sant’Angela Merici.

L’iniziativa, che auspicabilmente sarà seguita da altre similari, è patrocinata dall’Asp di Siracusa ed è promossa, oltre che dal Lions Club Siracusa Host, dall’Osservatorio Civico, dall’Associazione Volontari Ospedalieri e dalla Fondazione Sant’Angela Merici.

L’ing. Santo Pettignano, dirigente U.O.C. Controllo di gestione e sistemi informativi aziendali e responsabile del Coordinamento degli Uffici di Staff della Direzione Strategica dell’Asp aretusea, presenterà il nuovo Portale della Salute, con alcune dimostrazioni pratiche sulle modalità di accesso ai servizi.

Saranno presenti il commissario straordinario dell’Asp Gioacchino Iraci, don Alfio Li Noce, presidente della Fondazione S. Angela Merici, Salvo Sorbello, presidente dell’Osservatorio Civico e del Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp, Simona Falsaperla, presidente del Lions Club Siracusa Host, Imma Messana, presidente dell’Avo e Franco Cirillo, past governatore Lions.

Il portale della salute è un’unica porta d’accesso digitale per tutti i servizi sanitari della provincia raggiungibile all’indirizzo: https://portalesalute.asp.sr.it/home. La piattaforma ha l’obiettivo di semplificare il rapporto tra cittadino e sanità, eliminando attese fisiche agli sportelli. L’accesso alle aree riservate del portale è consentito tramite sistemi di identità digitale SPID, CIE, CNS.

Il portale fornisce un servizio per la prenotazione di visite specialistiche ed esami diagnostici inserendo semplicemente il numero della ricetta dematerializzata, per i pagamenti PagoPA con la possibilità di regolarizzare il ticket sanitario in pochi secondi, per la consultazione dei risultati di analisi cliniche e referti radiologici.

Dal portale della Salute, inoltre, è possibile accedere, tra l’altro, ai servizi per l’assistenza primaria quali il cambio o la scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra, la gestione delle esenzioni per reddito e patologia, le prestazioni per l’assistenza riabilitativa, il percorso di tutela, piani terapeutici, screening oncologici, vaccinazioni, donazioni del sangue e segnalazioni e reclami.

Il portale è integrato con il SovraCUP che permette di visualizzare anche le disponibilità di prestazioni presso altre aziende della rete siciliana ampliando le opzioni per l’utente.