Portale digitale della salute a Siracusa, Ternullo: “Notizia che riempie il cuore. Complimenti a chi ha reso possibile questo passo avanti”

«Finalmente una notizia che riempie il cuore. A Siracusa, grazie all’iniziativa dell’Osservatorio Civico, del Lions Club Siracusa Host, dell’AVO e della Fondazione Sant’Angela Merici, i cittadini hanno oggi a disposizione un portale digitale unico per accedere a tutti i servizi sanitari dell’ASP. È un passo avanti concreto, atteso e necessario.» Così la vice capogruppo di Forza Italia al Senato, Daniela Ternullo, commentando con soddisfazione l’incontro promosso dalle associazioni siracusane sul Portale della Salute dell’ASP di Siracusa.

«Come componente della Commissione Sanità del Senato, partecipo ogni giorno ad audizioni che fotografano le difficoltà dei cittadini nell’accesso ai servizi sanitari digitali, difficoltà che nel Sud emergono con forza particolare. Per questo so quanto valga, nella pratica quotidiana, poter prenotare una visita h24 dal proprio smartphone, consultare referti e lettere di dimissione, richiedere esenzioni ticket o cambiare il medico di famiglia senza dover fare code agli sportelli. Sono servizi elementari che troppo spesso restano inaccessibili a chi non ha le competenze digitali necessarie.»

«Un ringraziamento speciale e sentito a Salvo Sorbello, presidente dell’Osservatorio Civico di Siracusa, che ha voluto e promosso questa iniziativa con la consapevolezza che non basta creare strumenti digitali, bisogna mettere i cittadini nelle condizioni effettive di utilizzarli. Questo è esattamente il punto: l’innovazione è utile solo se è inclusiva – conclude Ternullo. Complimenti anche a fra Alfio Li Noce, a Giuseppe Reale, a Imma Messana e a Franco Cirillo, che ha già annunciato nuovi incontri su temi sanitari a partire dalla medicina territoriale.»