Porto di Augusta: CNA FITA soddisfatta dell’incontro con l’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale

Si è tenuto nei giorni scorsi presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale, ad Augusta, un incontro significativo e proficuo che ha visto riuniti attorno allo stesso tavolo il Commissario straordinario dell’AdSP, i rappresentanti di CNA FITA Siracusa e Sicilia e l’amministratore giudiziario della società EST, società terminalista portuale.

Presenti, per parte associativa, il presidente di CNA FITA Siracusa Francesco Lombardo, il rappresentante di CNA FITA Sicilia Salvatore Ranno e il segretario territoriale di CNA Siracusa Gianpaolo Miceli, insieme al Commissario Francesco Di Sarcina e all’amministratore giudiziario di EST.

Al centro del confronto, i tempi di carico e scarico dei mezzi da parte dei trasportatori e le soluzioni concrete per ridurre la durata delle operazioni logistiche, un nodo cruciale alla luce della crescita esponenziale registrata dallo scalo megarese negli ultimi anni.

“Siamo soddisfatti della qualità del dialogo che si è instaurato in questa sede — dichiara il presidente Francesco Lombardo —. Abbiamo trovato interlocutori attenti e disponibili, con la consapevolezza condivisa che un porto in forte espansione come quello di Augusta richiede risposte organizzative all’altezza. I trasportatori sono parte integrante della filiera portuale, e qualsiasi efficientamento delle operazioni non può prescindere dal loro coinvolgimento diretto.”

L’incontro ha segnato l’avvio di un percorso condiviso tra le parti, orientato non soltanto alla riduzione dei tempi di attesa, ma più in generale al rafforzamento del valore strategico dello scalo di Augusta nel contesto della logistica mediterranea.

“Il Porto di Augusta è una risorsa straordinaria per il territorio siracusano e per tutta la Sicilia orientale — aggiunge il Presidente Ranno —. CNA è impegnata affinché questa crescita si traduca in opportunità concrete anche per le imprese di autotrasporto, che rappresentano un anello fondamentale della catena logistica.”

CNA FITA Siracusa esprime piena fiducia nel percorso intrapreso e auspica che i successivi incontri possano portare a soluzioni operative condivise, nell’interesse di tutti gli operatori coinvolti e dello sviluppo del territorio.