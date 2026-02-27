Porto di Augusta, ok del Ministero. Un milione per la riqualificazione dei Forti Vittoria e Garcia

I due forti spagnoli del porto di Augusta, Vittoria e Garcia, saranno riqualificati grazie ad un progetto, del valore di un milione di euro, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia orientale, che ha ricevuto il parere del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

“Gli interventi sono finalizzati a garantire l’accessibilità dal mare alle strutture storiche – spiega il presidente dell’Adsp Francesco Di Sarcina – la protezione dall’erosione dei punti di accesso e la messa in sicurezza. I lavori sono inseriti in un accordo quadro già aggiudicato all’impresa GiCA e, pertanto, nonsaranno necessari i tempi per l’aggiudicazione. Una volta espletata la verifica delle prescrizioni ambientali, formulate dagli enti competenti, si procederà alla consegna dei lavori verosimilmente nel prossimo giugno”.

Il progetto esecutivo, curato dall’architetto Umberto Passanisi e di cui è responsabile unico Francesco Cacciaguerra, prevede una serie di lavori: nel Forte Vittoria, il ripristino delle porzioni di intonaco interno ed esterno ammalorate e la manutenzione degli infissi esterni; nel passaggio di collegamento dei due Forti la sistemazione dei muri in pietra, in parte crollati, e del percorso di collegamento a terra; nel Forte Garcia la rimozione della vegetazione infestante, soprattutto quella nei paramenti murari per fermarne il deterioramento e, all’ingresso, la collocazione di un cancello di chiusura e la messa in sicurezza della struttura. Il pontile galleggiante esistente verrà sostituito con una banchina in muratura, costituita da un sistema cellulare di cassoni autoaffondanti con gli arredi portuali, che consentirà un ormeggio più sicuro e un accesso più agevole ai visitatori. Nella zona antistante le due entrate, è prevista la realizzazione di una mantellata in pietra naturale al finedi recuperare una quota di terra erosa e proteggere le strutture da ulteriore erosione, oltre a risistemare il percorso d’accesso. Infine, la realizzazione di una passerella in legno che dal collegamento tra i due bastioni prosegue verso il Forte Garcia fino al cortile interno dello stesso: ciò permetterà in futuro di poter visitare anche questo forte in previsione di un intervento di restauro, con accesso totale come avviene oggi per il Forte Vittoria.

L’ultimo intervento di restauro sul Forte Vittoria risale al 2009, a cura della Soprintendenza di Siracusa e da quella data l’AdSP garantisce l’accesso ai visitatori e alle associazioni culturali. Invece l’ultimo uso del Forte Garcia risale alla seconda guerra mondiale: fino agli anni 50′ impiegato dalla Regia Marina come postazione difensiva e logistica all’interno della piazzaforte di Augusta, dopo sono seguiti decenni di abbandono.