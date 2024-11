Porto di Siracusa, Boccadifuoco: “nove mesi di ritardi inaccettabili. Politica assente”

“Dal Consiglio comunale al decreto approvato in Senato sono passate poco più di 24 ore. Eppure, a distanza di otto mesi, il porto di Siracusa non è stato ancora consegnato all’Autorità Portuale. Mi chiedo a che gioco stia giocando la nostra politica regionale e nazionale”. Così Alfredo Boccadifuoco, operatore marittimo di Siracusa, esprime il suo disappunto, chiedendo a gran voce l’ingresso dell’area siracusana nell’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) della Sicilia Orientale.

L’ipotesi di includere Siracusa – compresa la rada di Santa Panagia – nella rete portuale di Catania e Pozzallo sembrava concretizzarsi tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, quando un emendamento presentato al Senato da Antonio Nicita (Pd) venne approvato con un voto bipartisan. Tuttavia, da allora l’iter sembra essersi arenato: la Regione non ha ancora formalizzato la consegna delle aree portuali all’AdSP.

“Nove mesi di stallo sono un ritardo inaccettabile – sottolinea Boccadifuoco – soprattutto perché il porto di Siracusa necessita di interventi urgenti che non possono più essere rimandati.”

Tra le priorità menzionate, spiccano i lavori alla banchina 2, che necessita di un dragaggio per portare il fondale alla profondità di 12 metri, permettendo così l’approdo delle grandi navi da crociera. Altrettanto critica è la situazione della banchina 5, visibilmente deteriorata dall’azione del tempo e dei marosi, con un ingrottamento evidente che richiede interventi immediati.

“Mi chiedo che fine abbiano fatto i nostri rappresentanti politici – incalza Boccadifuoco – visto che da marzo a oggi nulla è stato fatto. È incomprensibile come non si capisca che questa situazione danneggia non solo chi lavora nel porto, ma l’intera città. Siracusa continua a non sfruttare appieno il suo enorme potenziale turistico e ricettivo.”