Porto di Siracusa, D’Alpa: “Entro il 2030 il Molo Sant’Antonio avrà un nuovo volto”

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Una nuova stazione marittima, il Molo Sant’Antonio trasformato da grande distesa di asfalto in uno spazio verde e attrezzato affacciato sul mare, banchine riqualificate e navi da crociera alimentate elettricamente durante la sosta in porto. È il futuro disegnato per il Porto Grande di Siracusa dopo il suo ingresso nell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale.

A descrivere gli interventi è Franco D’Alpa, dirigente della Direzione tecnica Manutenzioni, Servizi, Ambiente ed Energia dell’Autorità portuale, che parla di una trasformazione già avviata e destinata a diventare pienamente visibile nei prossimi anni.

“Il porto di Siracusa assumerà un volto completamente nuovo”, spiega D’Alpa. Uno dei primi tasselli è il cold ironing, il progetto di elettrificazione delle banchine seguito dalla Regione Siciliana e finanziato per 18 milioni di euro. L’obiettivo è consentire alle navi da crociera ormeggiate di collegarsi alla rete elettrica da terra e spegnere i motori di bordo, riducendo così emissioni e rumore durante la permanenza nello scalo. Il progetto regionale comprende due punti di alimentazione destinati proprio al terminal crociere, oltre a impianti fotovoltaici e ulteriori interventi di elettrificazione.

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“Le navi da crociera che saranno ospitate dal porto potranno allacciarsi all’impianto e spegnere i motori – sottolinea D’Alpa – con vantaggi per la cittadinanza oltre che per i turisti”. L’ultima fase dell’intervento, secondo le tempistiche indicate dal dirigente, è prevista nel 2027.

Ma è soprattutto il Molo Sant’Antonio il cuore della trasformazione. L’Autorità portuale ha già aggiudicato i lavori per la ristrutturazione del vecchio capannone industriale che ospiterà gli spazi interni della nuova stazione marittima. La documentazione dell’ente conferma che sul fabbricato è già stata avviata la progettazione esecutiva per la manutenzione straordinaria e la messa a norma. (

“I lavori inizieranno fra qualche settimana – afferma D’Alpa – e saranno seguiti anche da personale interno dell’Autorità di Sistema Portuale”. Per il completamento della parte interna della stazione marittima la previsione è di circa due anni.

Parallelamente procede il concorso internazionale di progettazione dedicato alla parte esterna della stazione e, più in generale, alla riqualificazione del Molo Sant’Antonio. Alla prima fase, racconta D’Alpa, hanno partecipato 39 concorrenti, in forma completamente anonima. La commissione ha selezionato le cinque migliori proposte, che stanno adesso affrontando la seconda fase del concorso. La commissione chiamata a individuare il progetto vincitore comprende rappresentanti della Soprintendenza e del Comune di Siracusa, i presidenti degli Ordini provinciali degli Ingegneri e degli Architetti e il professore Luigi Alini dell’Università di Catania.

Il concetto attorno al quale ruota la progettazione è quello di ricucire il porto con la città. “Oggi il Molo Sant’Antonio è un’isola di calore: asfalto e praticamente nessun verde”, osserva D’Alpa. Le indicazioni date ai progettisti prevedono invece spazi verdi, percorsi ombreggiati, soluzioni bioclimatiche, recupero delle acque e sistemi orientati al risparmio energetico e al riutilizzo delle risorse.

Soprattutto, il nuovo molo non dovrebbe essere uno spazio riservato esclusivamente ai crocieristi. Le aree compatibili con le esigenze di sicurezza portuale saranno fruibili dai cittadini anche quando saranno presenti le navi, mentre in assenza di attività crocieristica la relazione tra porto e città potrà diventare ancora più ampia.

“Stiamo restituendo alla città uno spazio verde e attrezzato sul mare, una sorta di terrazza sul mare”, sintetizza D’Alpa. La nuova stazione marittima ospiterà anche una sala convegni, gli uffici dell’Autorità di Sistema Portuale e quelli delle Dogane.

E gli interventi non si fermano alla stazione. Sono previste la sistemazione della banchina 5, con la rimozione delle criticità accumulate negli anni, e la ripavimentazione delle banchine dalla 6 alla 10. “Sono lavori aggiudicati, sono lavori che si stanno facendo. Il porto di Siracusa sta cambiando volto non come promessa, ma con attività realmente eseguite sul campo già oggi”.

Per la riqualificazione complessiva del Molo Sant’Antonio, i tempi dipenderanno inevitabilmente dal progetto che vincerà il concorso e dalle successive fasi progettuali. La prospettiva indicata da D’Alpa è comunque nell’ordine di tre-quattro anni.

Alla domanda se si possa immaginare entro il 2030 un Molo Sant’Antonio completamente trasformato, la risposta è netta: “Sicuramente sì”.