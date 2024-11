Porto di Siracusa, Gilistro (M5S): “Basta rimpalli, serve un’accelerazione sul passaggio all’Autorità Portuale”

Stop ai rimpalli per il passaggio del porto di Siracusa all’Autorità portuale della Sicilia Orientale. A chiedere un’accelerazione è il parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle, Carlo Gilistro, che chiede all’assessorato regionale di firmare il decreto per concludere l’iter. L’annuncio della firma in verità si attendeva una decina di giorni fa, in occasione dell’incontro al Castello Maniace promosso proprio dall’Autorità Portuale e in cui si è discusso di crocierismo in Sicilia orientale e del potenziale sviluppo del settore nei prossimi anni. Così invece non è stato, e per questo oggi Gilistro chiede di rompere gli indugi.

“Questa mattina in Regione ho avuto un incontro con l’assessore Giusy Savarino – dice il deputato regionale del M5S -, a cui ho chiesto di accelerare il completamento della consegna formale delle aree del porto Grande di Siracusa all’AdSP della Sicilia Orientale. A marzo scorso era stato convertito in legge il dl 18 gennaio 2024 n.4 che ne disponeva il passaggio alla nuova governance. Da allora ad oggi, però, non è ancora stato completato l’iter, con il provvedimento normativo rimasto così sulla carta”.

Il passaggio di competenze è fondamentale anche alla luce della necessità di procedere con lavori urgenti alla banchina 2 ed alla testa della banchina 5 del Porto Grande di Siracusa. “Interventi necessari negli anni scorsi ma a cui non si è ancora riusciti a dar seguito – prosegue Gilistro -, per questo risulta oggi ancora più urgente portare a conclusione il passaggio delle aree portuali sotto la governance dell’Autorità di Sistema della Sicilia Orientale che ha già anticipato la sua disponibilità a procedere”.

“Ho colto la volontà di dare pronto riscontro alla richiesta – conclude -. Mi auguro si possa adesso concludere in tempi brevi il passaggio, convocando a Palermo il presidente dell’AdSP della Sicilia Orientale per gli atti conseguenziali”.