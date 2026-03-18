Portopalo, il Comune mette a bando il Mercato Ittico: via alla locazione per rilanciare economia e pesca

Il Comune di Portopalo ha pubblicato un avviso pubblico per la locazione del Mercato Ittico Comunale, situato in contrada Porto, con l’obiettivo di rilanciare una delle infrastrutture più strategiche per l’economia locale.

L’iniziativa punta a valorizzare la filiera ittica, sostenere la marineria portopalese e favorire nuove opportunità di sviluppo economico e turistico. Una struttura che, per dimensioni e posizione, rappresenta un nodo centrale per il comparto della pesca e delle attività collegate.

L’immobile si estende su una superficie coperta di circa 1.615 metri quadrati, a cui si aggiungono locali tecnici, all’interno di un lotto complessivo di circa 6.500 metri quadrati. La posizione, a ridosso del porto peschereccio, lo rende particolarmente appetibile per operatori del settore.

Secondo quanto previsto dal bando, la struttura sarà destinata a mercato ittico all’ingrosso e al dettaglio, ma potrà ospitare anche attività connesse come lavorazione del pescato, ristorazione, logistica e produzione di ghiaccio.

Il canone base d’asta è fissato in 3.215,86 euro mensili, pari a 38.590,32 euro annui, con offerte esclusivamente al rialzo. La durata della locazione è stabilita in nove anni, rinnovabili nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 14 del 2 aprile 2026. È inoltre previsto un sopralluogo obbligatorio, da effettuare previo appuntamento con l’Area Tecnica del Comune.

L’amministrazione comunale sottolinea come si tratti di <em>“un passo importante” </em>per riattivare una struttura strategica, sostenere l’economia del mare e creare nuove opportunità occupazionali sul territorio.

Tutti i dettagli e la documentazione necessaria per partecipare al bando sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente.