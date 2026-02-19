Portopalo, il Forte di Capo Passero set del nuovo videoclip di Charlotte Cardin

Il fascino senza tempo del Forte di Capo Passero torna protagonista sulla scena internazionale. Nei giorni scorsi la storica fortezza che domina i Due Mari ha fatto da cornice alle riprese del nuovo videoclip della cantante canadese Charlotte Cardin, tra le voci più apprezzate e riconoscibili del panorama pop contemporaneo.

Ad annunciarlo è stata il sindaco di Portopalo di Capo Passero, Rachele Rocca, che ha salutato la troupe impegnata nelle riprese, sottolineando l’emozione di vedere ancora una volta uno dei luoghi simbolo del territorio trasformarsi in palcoscenico naturale di una produzione internazionale.

Il Forte, affacciato sull’incontro tra Ionio e Mediterraneo, non è soltanto un monumento storico, ma un elemento identitario per la comunità portopalese. “Non è solo pietra e storia, ma identità, vento, mare, anima”, ha evidenziato la prima cittadina, rimarcando come la luce e il paesaggio del promontorio riescano a raccontare l’autenticità della Sicilia più meridionale.

Quello del videoclip di Charlotte Cardin è solo l’ultimo tassello di una stagione particolarmente intensa per il piccolo centro del Siracusano. Negli ultimi mesi, infatti, le immagini di Portopalo hanno raggiunto milioni di italiani grazie al video realizzato per le Olimpiadi aziendali di Eni, trasmesso a lungo sulle principali reti nazionali. Parallelamente, una produzione cinematografica internazionale è al lavoro su un docufilm dedicato al territorio.

Una visibilità che, secondo l’amministrazione comunale, non è frutto del caso ma il risultato di un percorso di valorizzazione e promozione del territorio. Il connubio tra paesaggio, storia e organizzazione istituzionale sta trasformando Portopalo in un set sempre più ambito, capace di attrarre artisti e produzioni di respiro globale.