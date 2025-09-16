Portopalo, il Riesame conferma il sequestro del lido Scialai

Il Tribunale del Riesame di Catania ha confermato il sequestro preventivo del lido Scialai all’Isola delle Correnti, come disposto dalla Procura nelle scorse settimane. Secondo i giudici, lo stabilimento balneare di Portopalo di Capo Passero ricade in un’area vincolata dal Piano Paesaggistico del 2019, che vieta la realizzazione di chioschi e lidi su quel tratto di costa. Il collegio ha quindi respinto le argomentazioni difensive dei legali Giuseppe Gurrieri e Mario Giuffrida, che avevano sostenuto la piena legittimità dell’attività in virtù della concessione demaniale rilasciata nel 2013 e rinnovata negli anni successivi. Per conoscere le motivazioni dei giudici, però, bisogna attendere i 30 giorni canonici con la pubblicazione delle motivazioni.

Per il Cabana e Nabana, invece, la data da segnare sul calendario è quella del 18 novembre, quando il Tribunale del Riesame si pronuncerà sull’eventuale conferma del sequestro (anche sealla luce della decisione appena assunta sullo Scialai, è prevedibile un esito analogo). Nei giorni successivi al primo sequestro, infatti, è scattato anche il provvedimento dell’altro lido dell’Isola delle Correnti, il primo a Portopalo ad aver ospitato stabilimenti balneari. Anche in questo caso, l’ipotesi investigativa è la stessa: concessioni superate dal piano paesaggistico e vincoli che vietano nuove strutture balneari. Dall’esito del procedimento giudiziario si capirà se le strutture possano ritenersi compatibili con i vincoli del piano paesaggistico o se, invece, debbano essere definitivamente smantellate.