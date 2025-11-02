Portopalo, il sindaco Rocca lancia l’allarme sicurezza: “La nostra comunità non deve sentirsi sola”

Negli ultimi giorni la cittadina più a sud della Sicilia è scossa da una serie di episodi di furti e aggressioni che stanno generando crescente preoccupazione tra i residenti. Una situazione che, secondo il sindaco Rachele Rocca, “mina la serenità e la sicurezza della gente” e che richiede un intervento immediato delle istituzioni.

Di fronte all’escalation di episodi che turbano la tranquillità del paese, il primo cittadino ha deciso di agire: nei giorni scorsi ha inviato un esposto ufficiale alla Questura e alle Forze dell’Ordine, chiedendo un rafforzamento dei controlli e una presenza più incisiva sul territorio.

“Non posso e non voglio restare in silenzio davanti a ciò che colpisce non solo i singoli cittadini, ma l’intero tessuto sociale di Portopalo”, ha dichiarato Rocca. “La nostra comunità non deve sentirsi sola, e nessuno deve pensare di poter agire nell’impunità”.

Il sindaco ha sottolineato come Portopalo sia “una terra di persone oneste e laboriose, che meritano di vivere in sicurezza e con fiducia nelle istituzioni”. Per questo ha assicurato la massima collaborazione con le Forze dell’Ordine e l’impegno dell’amministrazione a promuovere iniziative di prevenzione, controllo e sensibilizzazione civica.

“La sicurezza – ha concluso Rocca – non è solo un diritto: è la base su cui si costruisce il futuro di una comunità. Insieme, con coraggio e rispetto, difendiamo la serenità del nostro paese”.

L’appello del sindaco ha trovato eco tra molti cittadini, che sui social esprimono preoccupazione ma anche sostegno per l’iniziativa. L’auspicio è che l’intensificazione dei controlli e la collaborazione tra istituzioni e cittadini possano presto riportare calma e fiducia nella comunità portopalese.