Portopalo, intervento di somma urgenza per il molo di levante. Gennuso: “stanziati 1,85 milioni”

“La risposta del presidente Schifani alle gravi conseguenze delle mareggiate è stata immediata: la Regione Siciliana ha destinato 1 milione e 850 mila euro per la messa in sicurezza e la sistemazione del molo di levante del porto di Portopalo di Capo Passero, danneggiato nelle scorse settimane durante il passaggio del ciclone Harry”.

A dichiararlo è il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso, sull’intervento di somma urgenza di 1 milione 850 mila euro per la messa in sicurezza e la sistemazione del molo di levante de porto di Portopalo.

“Lo aveva annunciato – prosegue il parlamentare Ars – e l’intervento è stato immediato, seppur si tratti ancora di una prima parte del finanziamento integrale. Esprimo viva soddisfazione poiché i pescatori potranno tornare a lavorare in sicurezza. Il porto è una delle più importanti infrastrutture del territorio portopalese e deve tornare a splendere nel più breve tempo possibile”.