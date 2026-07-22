Portopalo, Premio Più a Sud di Tunisi: due giorni tra giornalismo, cultura e memoria

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Video · XXI edizione

Mancano dieci giorni alla XXI edizione del Premio Più a Sud di Tunisi, in programma sabato 1 e domenica 2 agosto a Portopalo di Capo Passero. Un appuntamento che, nel corso degli anni, è diventato uno dei più longevi e riconosciuti del territorio, capace di valorizzare il giornalismo, la cultura, la narrativa, lo sport e le storie che raccontano il Mediterraneo.

Nel corso di una diretta di SiracusaNews, l’organizzatore Sergio Taccone e il giornalista e scrittore Darwin Pastorin, tra i promotori della manifestazione, hanno presentato il programma e il significato dell’edizione 2026.

Per Taccone, il Premio rappresenta “una sfida lanciata nel 2006 dall’allora parroco di Portopalo, don Calogero Paladino”, diventata nel tempo “una bella realtà” grazie al contributo di collaboratori e amici che hanno trasformato l’iniziativa in un appuntamento dedicato alle eccellenze, sia nazionali sia locali.

Pastorin, premiato nel 2014 per il libro Adesso abbracciami Brasile e oggi tra gli organizzatori, ha definito il riconoscimento “un premio che nasce dal cuore di chi lo organizza e dal merito di chi lo riceve”, sottolineando il legame di amicizia nato con Portopalo e con gli organizzatori.

La serata inaugurale del 1° agosto sarà dedicata a Emilio Salgari e Osvaldo Soriano, nel cinquantesimo anniversario dello sceneggiato televisivo Sandokan. Un omaggio che nasce anche da un progetto rimasto incompiuto dello scrittore argentino, che prima della sua scomparsa aveva manifestato il desiderio di dedicare un romanzo proprio all’autore del Corsaro Nero e delle Tigri di Mompracem.

All’incontro prenderanno parte, tra gli altri, il professor Gallo, con un approfondimento sui luoghi e sui personaggi di Salgari, e la docente Viola Giannelli, che alternerà letture tratte dai romanzi dello scrittore a momenti musicali ispirati allo storico sceneggiato televisivo.

Anche quest’anno il Premio manterrà forte l’attenzione sui temi sociali e sull’attualità. Tra gli argomenti al centro della manifestazione ci saranno il fenomeno delle migrazioni, da sempre uno dei fili conduttori del Premio, e il conflitto in Medio Oriente, con uno sguardo rivolto alla situazione nella Striscia di Gaza. “Fin dalla prima edizione ci è stato chiesto di accendere un faro su questi temi e continuiamo a farlo”, ha spiegato Taccone.

L’edizione 2026 vedrà il ritorno di una ricca sezione dedicata al giornalismo, affiancata dai riconoscimenti per la narrativa, dai premi alla carriera e da quelli riservati allo sport. Tra le storie sportive che saranno valorizzate figurano quella del siracusano Giovanni Pisano, tra i bomber siciliani più prolifici della Serie B, e due protagonisti del calcio provinciale, Ciccio Baglia e il giovane Federico Caruso, portopalese classe 2007 che ha contribuito al ritorno dell’Avola in Serie D.

Nel corso della manifestazione sarà inoltre ricordato il grande attore Salvo Randone, attraverso la proiezione di alcuni spezzoni delle sue interpretazioni più celebri. In chiusura dell’incontro, Darwin Pastorin ha espresso l’auspicio che il Premio possa continuare a crescere. “Vorrei arrivare alla cinquantunesima edizione – ha detto con ironia – perchè vorrebbe dire che sarei arrivato a celebrare i miei 101 anni. È un premio che è diventato da particolare a universale e che ha saputo portare a Portopalo grandi protagonisti del giornalismo, della cultura e dello sport”.

Sulla stessa linea Sergio Taccone, che ha ribadito l’obiettivo di proseguire “mantenendo credibilità e semplicità”, ringraziando tutto lo staff organizzativo e i sostenitori che rendono possibile ogni anno la manifestazione.

Il Premio Più a Sud di Tunisi tornerà quindi ad animare Portopalo l’1 e 2 agosto, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più rappresentativi della provincia di Siracusa.