Portopalo di Capo Passero si prepara a diventare protagonista di un importante spot pubblicitario nazionale che verrà girato proprio nel territorio comunale nei giorni 11, 12 e 13 novembre. In vista delle riprese, mercoledì 22 ottobre l’Aula Consiliare del Palazzo Comunale ospiterà un casting aperto alla cittadinanza, offrendo a molti la possibilità di prendere parte a una produzione di altissimo livello.

Potranno partecipare uomini e donne di età compresa tra i 20 e i 75 anni, con alcune figure specifiche particolarmente richieste dalla produzione: donne dai 65 ai 75 anni e uomini tra i 40 e i 50 anni che sappiano sciare. Il casting si svolgerà dalle 9.00 alle 12.30 e sarà riservato agli abitanti di Portopalo di Capo Passero. L’appuntamento è fissato presso l’Aula Consiliare, in via Lucio Tasca n. 81.

L’iniziativa rappresenta non solo un’importante opportunità per i cittadini interessati al mondo del cinema e della pubblicità, ma anche un’ulteriore conferma dell’attenzione che le produzioni nazionali stanno riservando al territorio portopalese. Sempre più spesso, infatti, Portopalo di Capo Passero viene scelto come scenario ideale per spot, film e progetti audiovisivi, grazie alla sua bellezza paesaggistica e al costante lavoro di promozione condotto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rachele Rocca.

“Questo nuovo progetto conferma l’attrattività del nostro territorio – ha commentato l’Amministrazione – e rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare Portopalo a livello nazionale, mostrando la sua autenticità, la sua luce e la sua identità mediterranea.”