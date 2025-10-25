Portopalo, secondo giorno del Mo’sta Fest: l’Insabbiata, stand aperti e oggi festa della Protezione Civile

È ufficialmente iniziata la magia dell’Insabbiata 2025. Le mani, i colori e la sabbia sono tornati protagonisti nelle vie di Portopalo, che questa notte si trasformano in un grande laboratorio d’arte a cielo aperto.

L’edizione di quest’anno è dedicata a un tema di grande valore culturale: “Omaggio a Camilleri”, un tributo al celebre scrittore siciliano che con le sue opere ha fatto conoscere al mondo la forza e la poesia della nostra terra.

Nel corso della notte, i volontari, gli artisti e i gruppi partecipanti hanno lavorato fianco a fianco per realizzare un mosaico di sabbia che racconta il genio creativo di Camilleri. L’iniziativa è accompagnata da musica, luci e un’atmosfera di festa che anima il cuore del paese.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’Associazione “PortopaloInsabbia” per la collaborazione, e a tutte le associazioni, i gruppi e i cittadini che, con passione e creatività, contribuiscono a trasformare Portopalo in una grande galleria d’arte all’aperto.

Insabbiata che è organizzata in parallelo al Mo’sta Fest con stand dedicati ai prodotti tipici e alle prelibatezze siciliane, tra profumi d’autunno e sapori della tradizione. Oggi è anche la giornata dedicata alla Protezione Civile.