Portopalo, sì del Consiglio comunale al piano di riequilibrio finanziario

No dissesto, sì piano di riequilibrio. Questo l’esito della seduta di Consiglio comunale a Portopalo dell’altro ieri: maggioranza e opposizione hanno approvato un piano di riequilibrio finanziario di venti anni.
Il disavanzo “ereditato dalle precedenti amministrazioni”, così come più volte spiegato in questi mesi di avvicinamento al momento della verità dall’amministrazione comunale, ammontava a circa 9milioni di euro.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni