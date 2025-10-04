Portopalo, volontari della Protezione Civile aggrediti durante lo spegnimento di un incendio

Un grave episodio di violenza si è verificato nella mattinata di oggi a Portopalo di Capo Passero, in contrada Pagliarello, dove tre componenti del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile — il coordinatore e due volontari — sono stati aggrediti fisicamente mentre erano impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio di sterpaglie divampato nei pressi di un’attività commerciale e di alcune serre.

Secondo quanto riportato dal sindaco Rachele Rocca, l’aggressione sarebbe stata compiuta dal presunto proprietario del terreno interessato dal rogo, che avrebbe colpito i volontari con violenza, causando a uno di loro la frattura della mandibola.

L’uomo, dopo l’aggressione, sarebbe stato individuato nel centro abitato, nei pressi del Palazzo Comunale, dove avrebbe continuato a cercare i volontari per un nuovo scontro fisico.

Le Forze dell’Ordine — Carabinieri e Polizia di Stato — sono state immediatamente allertate e stanno coordinando le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

Il Comune di Portopalo è in costante contatto con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, che tramite il dirigente generale Salvo Cocina e l’architetto Biagio Bellassai ha espresso massima vicinanza e solidarietà ai volontari coinvolti.

“Un atto di tale violenza è inaccettabile e intollerabile — ha dichiarato il sindaco Rocca —. Colpire un volontario della Protezione Civile mentre compie il proprio dovere significa colpire lo Stato, la solidarietà e il senso più profondo di comunità. A loro dobbiamo rispetto, protezione e gratitudine, oggi più che mai”.

Il sindaco ha inoltre espresso piena fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine e ha augurato una pronta guarigione ai volontari feriti, ribadendo che l’intera città si stringe attorno a chi, con impegno e dedizione, lavora ogni giorno per la sicurezza dei cittadini.

“Ennesimo increscioso incidente occorso questa mattina ai volontari del Gruppo comunale di protezione civile di Portopalo , mentre operavano per spegnere un incendio nel proprio comune, sono stati aggrediti fisicamente da un privato e tre di loro sono finiti in ospedale con gravi lesioni. Esprimo tutta la mia personale solidarietà e quella dei funzionari del Servizio S15 del DRPC Sicilia, ai volontari ed al Comune di Portopalo. Spero vivamente che simili episodi siano affrontati con priorita dalle Autorita a salvaguardia di persone che dedicano il proprio tempo libero a proteggere la pubblica e privata incolumità.” Questo il commento del dirigente della Protezione civile della Regione Siciliana per la provincia di Siracusa, Biagio Bellassai