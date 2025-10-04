Ultime news

Portopalo, volontari della Protezione Civile aggrediti durante lo spegnimento di un incendio

Uno dei volontari da quanto si apprende avrebbe riportato la frattura della mandibola

Protezione civile di Portopalo

Un grave episodio di violenza si è verificato nella mattinata di oggi a Portopalo di Capo Passero, in contrada Pagliarello, dove tre componenti del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile — il coordinatore e due volontari — sono stati aggrediti fisicamente mentre erano impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio di sterpaglie divampato nei pressi di un’attività commerciale e di alcune serre.

Secondo quanto riportato dal sindaco Rachele Rocca, l’aggressione sarebbe stata compiuta dal presunto proprietario del terreno interessato dal rogo, che avrebbe colpito i volontari con violenza, causando a uno di loro la frattura della mandibola.

L’uomo, dopo l’aggressione, sarebbe stato individuato nel centro abitato, nei pressi del Palazzo Comunale, dove avrebbe continuato a cercare i volontari per un nuovo scontro fisico.

Le Forze dell’Ordine — Carabinieri e Polizia di Stato — sono state immediatamente allertate e stanno coordinando le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

Il Comune di Portopalo è in costante contatto con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, che tramite il dirigente generale Salvo Cocina e l’architetto Biagio Bellassai ha espresso massima vicinanza e solidarietà ai volontari coinvolti.

Un atto di tale violenza è inaccettabile e intollerabile — ha dichiarato il sindaco Rocca —. Colpire un volontario della Protezione Civile mentre compie il proprio dovere significa colpire lo Stato, la solidarietà e il senso più profondo di comunità. A loro dobbiamo rispetto, protezione e gratitudine, oggi più che mai”.

Il sindaco ha inoltre espresso piena fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine e ha augurato una pronta guarigione ai volontari feriti, ribadendo che l’intera città si stringe attorno a chi, con impegno e dedizione, lavora ogni giorno per la sicurezza dei cittadini.

Ennesimo increscioso incidente occorso questa mattina ai volontari del Gruppo comunale di protezione civile di Portopalo , mentre operavano per spegnere un incendio nel proprio comune, sono stati aggrediti fisicamente da un privato e tre di loro sono finiti in ospedale con gravi lesioni. Esprimo tutta la mia personale solidarietà e quella dei funzionari del Servizio S15 del DRPC Sicilia, ai volontari ed al Comune di Portopalo. Spero vivamente che simili episodi siano affrontati con priorita dalle Autorita a salvaguardia di persone che dedicano il proprio tempo libero a proteggere la pubblica e privata incolumità.” Questo il commento del dirigente della Protezione civile della Regione Siciliana per la provincia di Siracusa, Biagio Bellassai


