Possibile cessione del Siracusa calcio, il Cda azzurro chiarisce la propria posizione

L’apertura alla vendita c’è, ma a determinate condizioni. La questione del passaggio di proprietà del Siracusa calcio da Alessandro Ricci alla cordata di imprese e soggetti siracusani continua a fare piccoli passi in avanti. O almeno così pare. In questi giorni Lino Elicona, incaricato proprio dal presidente del sodalizio azzurro a sondare il terreno, ha incontrato il primo cittadino di Siracusa, Francesco Italia, oltre ad aver proseguito le interlocuzioni con i possibili acquirenti per meglio comprendere i margini di manovra. In tutto questo, però, è sempre mancato un tassello: la posizione di chi deve o vuole vendere il Siracusa calcio.

Oggi anche quel tassello è sul tavolo, visto che il Cda della società azzurra con una nota abbastanza chiara apre alla cessione, ma a determinate condizioni di garanzia. “A seguito delle numerose indiscrezioni apparse sui media confermiamo che siamo disponibili e aperti a valutare proposte per la cessione delle quote del Siracusa Calcio, nel pieno rispetto delle norme federali vigenti e nell’esclusivo interesse della solidità e continuità del club“.

Dal CdA azzurro fanno sapere che ogni eventuale operazione di trasferimento di partecipazioni societarie potrà essere presa in considerazione solo a favore di soggetti che risultino in possesso dei requisiti di onorabilità e di adeguata solidità finanziaria previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F. FIGC, nonché delle ulteriori condizioni e verifiche rimesse alla Commissione Operazioni Societarie ai sensi dell’art. 20 ter.

“A tal fine – si legge ancora nella nota -, precisiamo che qualunque interlocuzione con potenziali acquirenti sarà subordinata alla preventiva e completa verifica documentale richiesta dalla FIGC (ivi compresi attestazioni bancarie, dichiarazioni sostitutive e ogni ulteriore adempimento previsto dai commi 5, 6 e seguenti dell’art. 20 bis N.O.I.F.), così da garantire il pieno rispetto della normativa federale in materia di acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie.”

L’obiettivo di tali richieste, fanno sapere dal CdA, è quello di “evitare il ripetersi di situazioni critiche che, in altri contesti societari, hanno comportato gravi ripercussioni sul piano sportivo e gestionale, sanzioni agli amministratori e, nei casi più estremi, procedure concorsuali ed esclusioni dal campionato, come emerso dai più recenti precedenti. Confermiamo pertanto la massima disponibilità a dialogare con soggetti seri e strutturati – conclude la nota -, fermo restando che ogni passaggio di quote avverrà solo nel quadro di un percorso pienamente conforme alle disposizioni FIGC.”