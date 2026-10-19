Post Tour CNA, otto buyer internazionali in visita nella provincia di Siracusa

Attualità · TURISMO SIRACUSA

Otto buyer provenienti da Stati Uniti, Germania e Portogallo hanno visitato Siracusa, Noto, Avola, Marzamemi e Palazzolo Acreide dal 16 al 18 ottobre. L’occasione è stata la quarta edizione del Post Tour promosso da CNA Siracusa nel programma nazionale CNA di promozione turistica collegato alla fiera internazionale TTG di Rimini. I dati sono di CNA Turismo Siracusa.

Durante il weekend di promozione territoriale la delegazione ha incontrato i sindaci dei comuni toccati dal percorso e numerose imprese dell’offerta esperienziale: artigianato, enogastronomia, cultura, natura e accoglienza. Il format conferma dunque la sua funzione: porta gli operatori internazionali fuori dagli spazi fieristici e li mette a contatto diretto con chi costruisce ogni giorno il prodotto turistico della provincia.

L’obiettivo è dare continuità ai contatti avviati e coordinare istituzioni e imprese su una strategia comune di posizionamento sui mercati esteri.

“La quarta edizione conferma che il nostro territorio ha un’offerta esperienziale capace di parlare ai mercati internazionali – dichiara Fabio Salonia, presidente di CNA Turismo Siracusa – Ringraziamo tutte le imprese che hanno aderito e i sindaci che hanno accolto i buyer. È questa la rete che rende credibile la nostra proposta”

Un ringraziamento particolare va all’Arenella Resort di VOI Hotels per l’ospitalità riservata alla delegazione. È un operatore di primo piano per l’intero territorio e partner di riferimento per iniziative di questo tipo.

“Organizzazione e logistica sono state curate da Valdinoto Tours di Maria Iangliaeva Gallitto, presidente regionale di CNA Turismo – sottolinea Salonia – La loro professionalità ha garantito un programma intenso e ben calibrato, che ha permesso ai buyer di conoscere davvero le diverse anime della provincia”