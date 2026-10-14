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Poste rassicura su riapertura a Cassibile, servizi garantiti dall’ufficio di Avola

di Giulio Perotti ·
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L'ufficio postale di Cassibile

Poste Italiane attraverso una comunicazione ufficiale vuole rassicurare i cittadini di Cassibile sulla riapertura dell’ufficio postale della frazione di Siracusa, chiuso per interventi improrogabili e per l’avvio dei quali sono già stati formalizzati gli iter autorizzativi.

In attesa della riapertura della sede di via dell’Anemone 32, Poste fa sapere che tutti i servizi postali e finanziari sono regolarmente garantiti dall’ufficio postale di Avola, come condiviso formalmente con le amministrazioni interessate con cui proseguiranno le interlocuzioni nei prossimi mesi.

L’azienda si scusa con i clienti interessati per i possibili disagi arrecati.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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