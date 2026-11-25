Cultura · Immagini

Giovedì 26 novembre, alle 10, nella sede dell’Ordine dei dottori commercialisti di Siracusa in viale Santa Panagia, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Povere Anime. Il mediometraggio contemporaneo è ispirato all’eredità spirituale di Santa Maria Goretti e sarà diretto da Alessandro Zonin, già regista di Con un filo di voce con Giancarlo Giannini. La conferenza apre un ciclo di incontri promosso da Salvatore Murabito, presidente dell’Associazione Amici di Santa Maria Goretti. Fino a venerdì 27 novembre gli incontri toccheranno Siracusa, Avola e Pachino. L’iniziativa si rivolge a istituzioni, ordini professionali, imprenditori e cittadini, con l’obiettivo di coinvolgere il territorio nella realizzazione del film.

Povere Anime non è una ricostruzione storica né un film in costume. Il progetto si chiede cosa accadrebbe se la vicenda di Maria Goretti si svolgesse oggi, e affronta temi come violenza, dignità, responsabilità e perdono. L’ambizione è realizzare un’opera cinematografica di qualità, con una produzione professionale e un coinvolgimento concreto della Sicilia: alberghi, ristorazione, trasporti, fornitori e professionalità locali. Il territorio non deve essere soltanto il luogo delle riprese, ma parte attiva della costruzione del film e delle opportunità che potrà generare nel tempo.

L’appuntamento di apertura, dalle 10 alle 12, sarà aperto a tutti e si svolgerà al quarto piano della sede dell’agenzia di Riscossione in viale Santa Panagia, dove ha sede l’Ordine dei dottori commercialisti. Interverranno Salvatore Murabito, il regista Alessandro Zonin e il presidente dell’Ordine dei commercialisti, Massimo Conigliaro.

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L’incontro è rivolto in particolare a imprenditori, professionisti e rappresentanti di categoria. A loro saranno illustrate le possibili forme di collaborazione, comprese sponsorizzazioni e product placement, con approfondimenti sul trattamento fiscale curati dai professionisti presenti.

Gli incontri proseguiranno giovedì 26 novembre, alle ore 16, ad Avola con la proiezione al cinema Odeon. Venerdì 27 novembre, dalle ore 10 alle 12, a Pachino si terrà l’incontro al circolo soci della BCC.

Durante gli incontri sarà proiettato Con un filo di voce, il cortometraggio diretto da Zonin con Giancarlo Giannini e Riccardo Polizzy Carbonelli, per mostrare concretamente il metodo di lavoro e l’impostazione produttiva del progetto.

Zonin è regista e direttore della fotografia, con quarant’anni di esperienza nell’audiovisivo. Si è formato alla scuola Ipotesi Cinema di Ermanno Olmi. Nel 1990 ha frequentato i Maine Film & Television Workshops negli Stati Uniti con Vilmos Zsigmond e Billy Williams, entrambi premi Oscar per la fotografia. Ha lavorato soprattutto nella pubblicità, affiancando opere di cinema narrativo.

Il progetto è il primo passo di un percorso produttivo più ampio, che in futuro potrebbe comprendere la realizzazione de Il Peso del Perdono, lungometraggio dedicato ad Alessandro Serenelli, l’uccisore di Maria Goretti, poi proclamata Santa. Con gli incontri di novembre si vuole avviare un percorso condiviso che faccia crescere il progetto insieme alla comunità locale, valorizzandone competenze, imprese e patrimonio culturale.