Pranzo sociale nella Chiesa di San Paolo di Ortigia: comunità, solidarietà e attenzione ai più fragili

Nella suggestiva cornice della chiesa di San Paolo di Ortigia, si è svolto domenica 21 dicembre un significativo pranzo sociale, momento di autentica condivisione e inclusione, dedicato alle persone vulnerabili e bisognose. L’iniziativa è stata inserita all’interno del progetto “Quartiere in Festa”.

Nell’evento ha avuto un ruolo importante l’associazione Triade, partecipando attivamente assieme alla San Vincenzo De Paoli, contribuendo in maniera concreta alla riuscita del pranzo sociale e all’attenzione rivolta alle persone in condizioni di fragilità.

Al pranzo sociale hanno inoltre preso parte il Rotary Ortigia, rappresentanti della Capitaneria di Porto, della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, a testimonianza di una forte e concreta rete di collaborazione tra associazioni, istituzioni e forze dello Stato.

Figura centrale dell’iniziativa è stata Padre Rosario Lo Bello, che ha coordinato l’intero momento con profonda sensibilità umana e spirito di servizio, trasformando la chiesa in un luogo di accoglienza e fraternità, dove il pasto condiviso è diventato simbolo di dignità, ascolto e vicinanza verso chi vive situazioni di bisogno.

All’evento ha partecipato anche l’assessore Marco Zappulla. Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Comune di Siracusa per il supporto e la disponibilità dimostrata nei confronti di iniziative che rafforzano il tessuto sociale e il senso di comunità.