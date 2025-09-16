Precari della Giustizia in sciopero: a Siracusa 75 lavoratori rischiano il posto

Oggi i lavoratori precari della Giustizia hanno incrociato le braccia per l’intera giornata, aderendo allo sciopero nazionale promosso dalla Funzione Pubblica Cgil. La protesta riguarda gli operatori data entry, i funzionari tecnici e i funzionari addetti all’ufficio per il processo, assunti a tempo determinato dal febbraio 2022 grazie ai fondi del Pnrr e con contratti in scadenza il 30 giugno 2026.

Questi lavoratori hanno avuto il compito di ridurre gli arretrati accumulati negli anni, digitalizzare gli atti giudiziari e rendere finalmente operativo l’ufficio per il processo, istituito nel 2022 ma mai decollato. Il loro apporto, riconosciuto da magistrati, dirigenti e governo, ha permesso di abbattere sensibilmente i tempi della giustizia. Ma senza un intervento nella prossima legge di bilancio per stabilizzare i rapporti di lavoro, dal 1° luglio 2026 il sistema rischia di collassare nuovamente.

In tutta Italia i precari coinvolti sono circa 12mila, mentre a Siracusa lavorano in 75: di questi 55 sono funzionari dell’ufficio per il processo, 15 operatori data entry e 5 funzionari tecnici, molti dei quali assunti nel marzo 2022.

Questa mattina, dalle 10 alle 12, si è svolto un sit-in davanti al Tribunale di Siracusa, con la presenza dei lavoratori e della Fp Cgil provinciale. “Qui si tratta non solo di tutelare professionalità indiscutibili e il futuro lavorativo di questi giovani, ma anche il meccanismo stesso delle attività del palazzo di giustizia – ha dichiarato Sabina Zuccaro, segretaria della Fp Cgil Siracusa –. Grazie al loro lavoro è stato smaltito il 40% dell’arretrato. Basta questo per capire i danni che potrebbe provocare la loro interruzione“. Al presidio era presente anche Yvonne Motta, componente della segreteria confederale della Cgil siracusana.