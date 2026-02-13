Prefettura di Siracusa, visita di cortesia della Console Generale del Marocco

Nella mattinata di ieri 12 febbraio, al Palazzo del Governo, il Prefetto di Siracusa, Chiara Amenia, ha ricevuto in visita di cortesia la Console Generale del Regno del Marocco a Palermo, Madame Maryem Nassif.

L’incontro si è svolto in un clima cordiale e costruttivo e ha rappresentato un’occasione per affrontare diversi temi legati alla presenza della comunità marocchina nella provincia di Siracusa, composta da circa duemila cittadini pienamente integrati nel tessuto sociale ed economico locale.

Nel corso del colloquio, il Prefetto e la Console Generale hanno ribadito la piena disponibilità e la volontà comune di rafforzare la collaborazione tra il Consolato Generale del Marocco e la Prefettura di Siracusa, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente la cooperazione istituzionale e rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze dei cittadini marocchini residenti nella provincia.

L’incontro ha confermato l’importanza del dialogo e della collaborazione tra le istituzioni per favorire percorsi di integrazione e convivenza condivisa sul territorio.