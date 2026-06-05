Prelevata in classe e tolta agli affidatari: si chiude tra le lacrime la storia della piccola di sette anni

Ci sono esistenze che, prima ancora di aver compiuto otto anni, sembrano aver già consumato la densità drammatica di tre vite intere. È il caso di una bambina di appena sette anni, la cui storia solleva interrogativi profondi che vanno ben oltre le aule di un tribunale, toccando le corde più intime del diritto, degli affetti e dei legami di sangue.

Nata all’estero nel 2019, a soli tre anni questa piccola si è lasciata alle spalle un deserto e ha affrontato un lungo, drammatico viaggio in mare da sola, senza genitori o familiari. Un’odissea conclusasi sulle coste siciliane il 13 febbraio 2022, grazie al salvataggio compiuto dalla nave Ocean Viking e al successivo sbarco a Pozzallo. Da quel momento, mentre la Croce Rossa Italiana attivava le ricerche per rintracciare la sua famiglia d’origine, la macchina della giustizia minorile si metteva in moto: nel giugno dello stesso anno, il Tribunale per i Minorenni di Catania la affidava a una coppia siracusana, selezionata tra i richiedenti adozione. Per la bambina, quei coniugi sono diventati a tutti gli effetti “mamma” e “papà”, le figure di riferimento di un’infanzia che cercava faticosamente una normalità.

Ma il destino e i legami di sangue hanno traiettorie imprevedibili. Un anno dopo lo sbarco della figlia, la madre biologica è riuscita a raggiungere l’Italia, mettendosi sulle sue tracce con la ferma volontà di riabbracciarla. Si è aperto così un doloroso cortocircuito emotivo e legale. Da un lato, l’amore profondo della coppia affidataria, che ha cresciuto ed educato la piccola come farebbero due genitori; dall’altro, il legame indissolubile di una madre naturale disposta ad attraversare un continente pur di ritrovare il proprio sangue. In mezzo, inevitabilmente, la bambina: una “vittima d’amore”, sospesa in un limbo durato mesi, anni.

La frattura definitiva è diventata insanabile quando la fredda e nuda cronaca giudiziaria ha preso il sopravvento sulla sfera privata. Il 17 luglio 2025 il Tribunale i Minorenni di Catania disponeva il riavvicinamento e il definitivo ricongiungimento della minore con la madre naturale, previo passaggio temporaneo attraverso i Servizi sociali del Comune di Siracusa. Ricongiungimento che si è provato più volte negli ultimi mesi, sempre senza successo. Per gli inquirenti il mancato “passaggio” della piccola da una vita all’altra sarebbe dovuto da resistenze della coppia affidataria che avrebbe “manipolato” la piccola. Per la famiglia affidataria il mancato “passaggio” della piccola alla madre era dovuto a una netta volontà della bambina di rimanere con le due persone che l’hanno cresciuta fino a ieri. Per i due, infatti, è stato anche disposto il divieto di avvicinamento della minore, tramite applicazione di braccialetto elettronico. E mentre la giustizia, con i suoi tempi, stabilirà se i comportamenti della coppia sono stati legittimi o meno, la vicenda si è conclusa nel modo più traumatico per l’equilibrio di una bambina. Con un prelievo a scuola da parte del personale dei Servizi sociali.

Oggi la piccola vive il suo ennesimo “giorno 1” della sua nuova vita. Si trova in una famiglia ponte ad indirizzo secretato, tappa intermedia prima del definitivo ricongiungimento con la madre biologica.