Premiata l’FC Calcio Priolo Gargallo, promossa in Eccellenza

Premiata ieri sera, prima del concerto di Clementino, l’FC Calcio Priolo Gargallo, squadra promossa in Eccellenza per la prima volta nella storia della città di Priolo.
Sul palco il sindaco Pippo Gianni, il vicesindaco e assessore allo Sport Alessandro Biamonte, i calciatori e lo staff tecnico, che hanno ricevuto l’abbraccio della città.
Il sindaco Gianni ha consegnato alla squadra una targa, annunciando l’inizio dei lavori, dopo 30 anni di chiusura, del campo di calcio ex Feudo.
“La promozione in Eccellenza – ha affermato il primo cittadino – è un traguardo storico che riempie di orgoglio tutta la comunità”.
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