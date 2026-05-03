ieri sera Premiata l’FC Calcio Priolo Gargallo, promossa in Eccellenza Sul palco il sindaco Pippo Gianni, il vicesindaco e assessore allo Sport Alessandro Biamonte, i calciatori e lo staff tecnico, che hanno ricevuto l'abbraccio della città Link copiato!

Sul palco il sindaco Pippo Gianni, il vicesindaco e assessore allo Sport Alessandro Biamonte, i calciatori e lo staff tecnico, che hanno ricevuto l'abbraccio della città

di Oriana Gionfriddo