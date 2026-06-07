Premio Aretusa d’Argento, il riconoscimento al presidente di Confcommercio Siracusa per visione strategica e capacità di ascolto

Una serata all’insegna del riconoscimento del merito, dell’impegno e della capacità di costruire valore per il territorio. Nell’ambito della cerimonia di consegna del Premio Aretusa d’Argento, svoltasi ieri sera, il prestigioso riconoscimento è stato assegnato al presidente di Confcommercio Siracusa Francesco Diana, premiato per la sua capacità di ascolto, la visione strategica e il costante impegno a sostegno del tessuto imprenditoriale della provincia.

Il Premio Aretusa d’Argento, istituito dal Dopolavoro ISAB, attualmente presieduto da Fabio Salvo, negli anni si è affermato come uno dei più autorevoli riconoscimenti del territorio siracusano, destinato a personalità che si distinguono nei campi dell’imprenditoria, delle professioni, della cultura, dello sport e dell’impegno sociale. Tra i premiati delle precedenti edizioni figurano autorevoli rappresentanti del mondo economico, culturale e sportivo, contribuendo a consolidare il prestigio della manifestazione. Per citare solo alcuni nomi il manager Aldo Garozzo, l’imprenditrice Maria Pia Prestigiacomo, la dirigente culturale Marina Valensise e il campione olimpico Giuseppe Gibilisco, oltre numerose eccellenze del mondo medico, imprenditoriale e culturale del territorio siracusano.

La scelta di conferire il premio al presidente di Confcommercio Siracusa rappresenta il riconoscimento di un percorso avviato un anno e mezzo fa fortemente caratterizzato dal dialogo costante con gli operatori economici, da una presenza attenta accanto alle imprese e dalla capacità di interpretare le trasformazioni del mercato con uno sguardo rivolto al futuro: la sua azione si è distinta per l’attenzione alle esigenze delle attività commerciali, turistiche e dei servizi, favorendo percorsi di crescita, innovazione e rappresentanza. Una leadership fondata sull’ascolto e sulla condivisione che ha contribuito a rafforzare il ruolo di Confcommercio Siracusa come punto di riferimento per migliaia di imprenditori del territorio.

«Questo riconoscimento – è stato sottolineato nel corso della premiazione – premia non soltanto un percorso personale, ma una visione che mette al centro le imprese, le persone e lo sviluppo della provincia di Siracusa».

L’Aretusa d’Argento conferito al presidente Diana assume così un significato che va oltre il valore simbolico del premio: rappresenta il riconoscimento di una guida autorevole, capace di coniugare competenza, ascolto e progettualità, elementi oggi indispensabili per accompagnare il sistema produttivo locale nelle sfide del presente e nelle opportunità del futuro.

La serata, presentata dal giornalista Francesco Nania, ha celebrato ancora una volta le migliori energie del territorio, tra gli altri premiati il dirigente sportivo Rosario Lo Bello, il ricercatore subacqueo e ispettore onorario per i Beni culturali sommersi della provincia di Siracusa Fabio Portella, l’avvocato cassazionista Massimo Milazzo, l’allenatore di pallacanestro Santino Coppa, il primario di oncologia medica Paolo Tralongo e la giornalista Laura Valvo, confermando il Premio Aretusa d’Argento come un appuntamento capace di valorizzare uomini e donne che, con il proprio lavoro, contribuiscono alla crescita economica, sociale e culturale della provincia di Siracusa.