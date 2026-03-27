Premio Cambiamenti a Siracusa, CNA: “Qui celebriamo giovani che investono sul proprio futuro”

Si è svolta questa mattina al Museo Paolo Orsi la finale regionale del Premio Cambiamenti, il riconoscimento promosso da CNA Sicilia dedicato alle startup e alle nuove imprese innovative.

L’evento, che ha riunito giovani imprenditori, esperti e rappresentanti del mondo economico, ha rappresentato un momento centrale per l’ecosistema dell’innovazione in Sicilia. Protagoniste le startup finaliste, chiamate a confrontarsi durante il “Pitch Match”, cuore della giornata, presentando i propri progetti davanti a una giuria qualificata.

“Oggi celebriamo giovani e imprese che hanno scelto di rischiare e investire sul proprio futuro – è stato sottolineato nel corso dell’iniziativa – ed è questo l’aspetto più importante da valorizzare”.

Il percorso che ha portato alla finale ha coinvolto tutte le CNA territoriali dell’Isola, selezionando le migliori realtà imprenditoriali: l’azienda vincitrice rappresenterà la Sicilia alla finale nazionale in programma a Roma nel mese di aprile.

Ampio spazio anche agli interventi di relatori del mondo imprenditoriale, accademico e finanziario, che hanno affrontato temi legati all’innovazione, al coraggio d’impresa e alle opportunità per i giovani i quali, nonostante le difficoltà, scelgono in molti di restare e investire in Sicilia.

Il Premio Cambiamenti, giunto alla nona edizione, ha registrato numeri significativi: oltre mille imprese partecipanti a livello nazionale, di cui quasi un centinaio in Sicilia.