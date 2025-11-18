Premio Innovazione Sicilia 2025, tutto pronto per la terza edizione dedicata alla sfida del “fare sistema”

La Sicilia dell’innovazione torna a incontrarsi, torna a raccontarsi e si misura con una sfida che, mai come adesso, definisce il punto in cui ci troviamo: fare sistema. La terza edizione del Premio Innovazione Sicilia, in programma il 21 novembre 2025 all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, si apre attorno a una consapevolezza precisa: le idee non mancano, i talenti neppure; i progetti ci sono – 185 candidature, tra Early e Advanced Stage, che restituiscono un panorama sorprendentemente ricco e sfaccettato – e ciò che serve oggi è un luogo in cui queste energie smettano di viaggiare isolate e inizino a riconoscersi come parte di un’unica traiettoria.

È in questo spazio che nasce il tema del 2025: “Challenge: la sfida di fare sistema”, un invito ma anche una responsabilità collettiva: mettere in relazione ciò che spesso resta distante – imprese, PA, università, finanza, ricerca, comunità – e costruire quell’infrastruttura relazionale senza la quale l’innovazione non si consolida mai davvero. La community di Innovation Island e del Premio Innovazione Sicilia supera oggi i 15.000 iscritti, un segnale di vitalità che cresce anno dopo anno.

Il Premio Innovazione Sicilia – Terza Edizione è cofinanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato Attività Produttive con il Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021/2027 – Azione 1.1.4. Il Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana riconosce nel Premio Innovazione Sicilia un’iniziativa in linea con il percorso che ha avviato in questi anni per sostenere l’ecosistema regionale dell’innovazione, investendo in bandi, programmi e iniziative che favoriscono la nascita e la crescita delle imprese e delle startup innovative, puntando a creare condizioni più favorevoli per trasformare idee ad alto potenziale in imprese solide. Il percorso si apre con il Mentoring Bootcamp Early Stage, il 19 novembre all’Università di Palermo, presso il DSEAS, una giornata dedicata ai team Early Stage con un lavoro intenso nei laboratori e in Aula Li Donni, nato nell’ambito dell’accordo di partnership con Innovation Island. Il 21 novembre all’Ecomuseo Mare Memoria Viva si terrà l’evento finale, una giornata viva e partecipata, con pochi panel e molti Spotlight. I panel saranno “Challenge: la sfida di fare sistema”, moderato da Gianni Dominici, e “Informazione come infrastruttura dell’innovazione”. Debutterà inoltre l’Osservatorio sui Dati della Community di Innovation Island, introdotto dal Prof. Sebastiano Bavetta e dal Prof. Carlo Amenta. Dopo i panel, Spotlight brevi e incisivi si alterneranno con interventi di Salvatore Sanfilippo, Bogdan Skutkiewicz, Roberto Galoppini, Giovanni Gibiino, Simona Ferrari, Ugo Parodi Giusino, Flavio Fazio.

Seguiranno due interventi “Voci che costruiscono” con Vincenzo Tanania (PwC Italia) ed Emanuele Spampinato (Harmonic Innovation Group). La giornata si chiuderà con i pitch finali e la proclamazione dei vincitori del PIS25, che riceveranno percorsi di mentorship, coaching e consulenza. “Quest’anno abbiamo superato le 185 candidature – afferma Biagio Semilia, fondatore di Innovation Island – un dato che parla di qualità, non solo di quantità: significa che la Sicilia ha voglia di imprenditorialità e che l’innovazione cerca luoghi in cui crescere senza doversi frammentare. Il PIS25 nasce per mettere insieme ciò che normalmente resta separato, con l’ambizione di fare innovazione a partire dai talenti e dalle risorse che in Sicilia restano e vogliono emergere. Fare sistema non è una frase fatta: è l’unico modo per far avanzare davvero la nostra regione. Innovation Island continuerà a lavorare per costruire questo spazio comune, aperto e condiviso”. Partner 2025: IRFIS FinSicilia, Corecom Sicilia, Dipartimento della Pesca Mediterranea, AIRC, Sicindustria, EEN Enterprise Europe Network, UniCredit, SkillforEquity, Alessi Pubblicità, PwC, Harmonic Innovation Group, Magicmotorsport, Flazio, Elmi Software, Coop Gruppo Radenza, Sisifo, WayPoint, Allegroitalia Torre Artale Palermo, Sand.B, FED Federazione Editori Digitali, Sicily Valley, ERG, Una Aziende della Comunicazione Unite, MovingUp, Magnisi, Isola Catania, Fondazione Marea, Keplera, Advisor Digitali, CodeSour, Legaltech Island, NTGroup, Teleletture in Condominio, Vertis SGR, Coplus, Compleo, Sisilab, Sud Innovation Summit, ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta, ITS InfomobPMO, Colori del Sole, Astercar, Bruno Ribadi, Polara, Moak.