Premio Massimo Riili: oltre 60 progetti per ripensare il futuro dell’architettura

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Video · Seconda edizione

Oltre 60 progetti presentati da più di 150 professionisti, con un’apertura a livello nazionale e uno sguardo rivolto alla trasformazione del territorio siciliano. Sono i numeri della seconda edizione del Premio Massimo Riili – Architecture Award, promosso da ANCE Siracusa, Confindustria Siracusa, ANCE Sicilia e dalla famiglia dell’ingegnere Massimo Riili, che sarà celebrata venerdì 23 ottobre alle 10 nella sala Ugo Gianformaggio di Confindustria Siracusa.

L’appuntamento arriva dopo le iniziative per i 70 anni dalla fondazione di ANCE Siracusa e rappresenta un momento di confronto sul futuro dell’architettura e delle costruzioni, nel segno del tema scelto per questa edizione: “Costruire il domani”. Al centro, la sostenibilità, l’innovazione, la rigenerazione urbana e territoriale e la capacità di rispondere alle nuove esigenze sociali e ambientali.

A raccontare il percorso del premio, nel corso di un’intervista nel nostro studio è stata Carmen Benanti, direttore di ANCE Siracusa, che ha sottolineato come l’iniziativa sia nata anche per avvicinare le nuove generazioni al mondo delle costruzioni e valorizzare le competenze presenti in Sicilia.

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La seconda edizione amplia il raggio d’azione del premio. La partecipazione è stata aperta a professionisti di tutta Italia, chiamati a presentare opere realizzate in Sicilia. Restano coinvolti anche gli studenti e le imprese del territorio, con tre sezioni dedicate rispettivamente ai progettisti, agli studenti e alle aziende.

I progetti sono stati suddivisi in tre categorie: nuove costruzioni, recupero e restauro, rigenerazione urbana, territoriale e ambientale. Temi diversi, ma accomunati dalla volontà di individuare esperienze capaci di interpretare le sfide contemporanee del costruire.

“Abbiamo ricevuto diverse richieste da parte di studenti che, pur studiando fuori dalla Sicilia o all’estero, lavoravano su tematiche legate al nostro territorio“, ha spiegato la Benanti, evidenziando le ragioni dell’apertura del premio. L’obiettivo è valorizzare il lavoro già realizzato nell’Isola e accendere i riflettori su progetti che possano diventare un riferimento per le trasformazioni future.

Tra le questioni affrontate figurano la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, la riduzione del disagio abitativo e sociale e la rigenerazione degli spazi urbani e ambientali. La qualità delle opere presentate, ha osservato il direttore di Ance, dimostra anche il valore delle competenze professionali e delle maestranze locali, definendole “un patrimonio da tutelare e rafforzare.“

Il premio si inserisce in una fase di cambiamento per il settore delle costruzioni. Digitalizzazione, intelligenza artificiale, strumenti informatici e Building Information Modeling (BIM) stanno modificando il modo di progettare e realizzare gli interventi, richiedendo nuove competenze alle imprese e ai professionisti.

Nel corso dell’intervista, Benanti ha richiamato anche l’impegno dell’associazione nell’avvicinare i giovani al comparto, attraverso il rapporto con gli istituti tecnici CAT, già indirizzo per geometri, e il rinnovo delle borse di studio. L’obiettivo è offrire agli studenti occasioni di formazione pratica, visite nei cantieri e contatto con le nuove tecnologie.

Un percorso che comprende anche strumenti innovativi, come i simulatori per l’utilizzo dei mezzi da cantiere, e che punta a superare l’immagine tradizionale del settore, mostrando le opportunità professionali offerte dalla trasformazione digitale e dalla sostenibilità.

A valutare i progetti è stata una giuria composta da professionisti ed esperti del mondo dell’architettura, dell’ingegneria e dell’università: Giacomo Ardesio di Fosbury Architecture, presidente della giuria; Paolo Augliera, presidente di ANCE Siracusa; Luigi Alini dell’Università degli Studi di Catania; Lilia Cannarella, consigliera dell’Unione internazionale degli architetti; Roberto Forte dello Studio Associato Forte Architetti e Cristina Calì di AM3 Architetti Associati.

La cerimonia di venerdì sarà l’occasione per conoscere i progetti premiati e condividere con il territorio le esperienze selezionate. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà alle 10 nella sala Ugo Gianformaggio di Confindustria Siracusa.

Il Premio Massimo Riili si conferma così non soltanto un riconoscimento dedicato alla memoria dell’ex presidente di ANCE Siracusa, ma anche un’occasione per mettere in relazione progettazione, imprese e nuove generazioni, guardando alle sfide che attendono il territorio siciliano.