Premio per l’Artigianato 2026 del Rotary Siracusa a Daniel Mauceri, custode della tradizione dei pupi siciliani

Il Premio per l’Artigianato 2026 è stato conferito, dal Rotary Club Siracusa, nella persona del Presidente Salvo Vinci, al Maestro puparo siracusano Daniel Mauceri, figura di riferimento nella conservazione e valorizzazione dell’antica tradizione dell’Opera dei Pupi siciliana e, in particolare, dello stile siracusano, patrimonio culturale tramandato da generazioni.

Il riconoscimento celebra un percorso pluridecennale dedicato alla tutela di un’arte che rappresenta una delle espressioni più autentiche dell’identità siciliana. Con passione, competenza e straordinaria abilità artigianale, Daniel Mauceri ha saputo preservare e rinnovare una tradizione che rischiava di disperdersi, mantenendo vivi i saperi e le tecniche tramandate dai maestri pupari. Ma, come fare ad interessare la cosiddetta Generazione Z, incuneata tra bambini, che sono ancora attratti dal lato giocoso e avventuroso dei “Pupi” e gli adulti, che comprendono il lavoro artigianale di questi eccezionali manufatti? L’unica soluzione, secondo Mauceri, è di far accostare le nuove generazioni all’attività laboratoriale, alle visite all’atelier per assistere alla costruzione delle marionette.

Nel corso della cerimonia, il maestro è intervenuto accompagnato da due splendidi esemplari di pupi siciliani: Carlo Magno e Agramante. Le due figure hanno offerto l’occasione per un approfondimento sulle diverse fasi della loro realizzazione. Mauceri ne ha illustrato la struttura interna, il procedimento costruttivo e le raffinate tecniche artigianali utilizzate nella lavorazione delle armature, realizzate attraverso l’arte dello sbalzo e del cesello, rivelandoci l’esistenza dei vari stili, palermitano, messinese, catanese e siracusano.

Particolarmente apprezzata è stata la descrizione della componente sartoriale, che richiede una minuziosa lavorazione delle vesti, così come la complessa realizzazione dei volti, modellati in cartapesta, secondo lo stile siracusano, e dipinti con cura per conferire a ciascun personaggio una precisa identità espressiva. Il maestro ha inoltre mostrato le tecniche di animazione che consentono ai pupi di muoversi con naturalezza, dando vita a vere e proprie interpretazioni teatrali. Le movenze di Carlo Magno e Agramante, animate dal puparo, hanno restituito al pubblico tutta la magia dell’Opera dei Pupi.

L’attività di Daniel Mauceri rappresenta oggi un esempio virtuoso di come l’artigianato tradizionale possa dialogare con le opportunità offerte dalla modernità. Grazie a una significativa presenza sul web e a una costante attività di promozione digitale, l’impresa artigiana ha raggiunto una clientela internazionale, esportando pupi siciliani in numerosi Paesi del mondo. Sempre più turisti e appassionati provenienti dall’Italia e dall’estero raggiungono, infatti, il laboratorio di via della Giudecca, a Siracusa, attratti dalla possibilità di osservare da vicino la nascita di queste straordinarie opere d’arte.

Il Premio per l’Artigianato 2026 riconosce dunque non soltanto l’eccellenza professionale di Daniel Mauceri, ma anche il suo ruolo di ambasciatore della cultura siciliana nel mondo.