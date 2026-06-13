Premio Più a Sud di Tunisi, tra i vincitori anche Oriana Gionfriddo di SiracusaNews

Sono Prospero Dente, Monica Cartia, Oriana Gionfriddo e Isabella Di Bartolo i vincitori nella sezione “Informazione e Territorio” della XXI edizione del Premio Nazionale Più a Sud di Tunisi, in programma a Portopalo di Capo Passero il 2 agosto prossimo.

A Prospero Dente va il premio per l’impegno profuso, alla guida di Assostampa Siracusa, a tutela della professione giornalistica e nell’ambito della comunicazione sociale. Dente, che vanta esperienze in varie testate regionali e nazionali, si è fatto apprezzare anche per la sua attività di narratore attento alle categorie deboli della società.

Monica Cartia si occupa prevalentemente di informazione culturale e spettacolo. Dal 2005 scrive per il quotidiano La Sicilia. Ha intervistato attori, registi, musicisti, scrittori e artisti di fama nazionale e internazionale. Segue prevalentemente le dinamiche culturali di Siracusa e tutto quel che ruota nell’ambito artistico e letterario aretuseo.

Oriana Gionfriddo fa parte da sei anni della redazione di Siracusa News. Predilige l’ambito sociale e i temi legati al volontariato e alla solidarietà nel territorio siracusano. Appassionata di teatro antico, nelle sue interviste video adotta uno schema che mette in risalto il rapporto umano e la narrazione senza fronzoli sul campo.

Isabella Di Bartolo scrive per l’edizione regionale de La Repubblica dove si occupa di cultura e spettacoli dal versante sudorientale della Sicilia, seguendo anche temi legati alla tutela dei beni archeologici. Ha seguito anche la vicenda della biblioteca storica di Niscemi, patrimonio di carta minacciato dalla frana.

Nella stessa categoria, per la sezione “Informazione Nazionale”, nel marzo scorso è stata ufficializzata l’assegnazione del riconoscimento a Giovanna Cucè (Tg1 Rai).