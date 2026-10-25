Premio Riili: menzione speciale alle studentesse di Architettura di Siracusa

Attualità · Ance

Nell’anno in cui la Scuola di Architettura di Siracusa celebra il suo trentesimo anniversario (1996–2026), un nuovo riconoscimento valorizza il lavoro delle studentesse della Struttura Didattica Speciale di Architettura e Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Catania. La Scuola di Architettura di Siracusa rappresenta un importante presidio universitario e culturale per la Sicilia sud-orientale, contribuendo alla formazione di generazioni di architetti e promuovendo attività di didattica e ricerca che assumono la conoscenza e la trasformazione dei luoghi come temi centrali del progetto.

In questo contesto si inserisce la menzione speciale conferita al progetto “Incontri urbani” nell’ambito della seconda edizione del Premio Massimo Riili – Ance Siracusa Architecture Award, la cui cerimonia di premiazione si è svolta venerdì 23 ottobre presso la sede di Confindustria Siracusa. Il progetto, elaborato dalle studentesse Alice Venia, Chiara Villani, Sofia Scaravilli e Martina Salamone, ha ricevuto il riconoscimento nella sezione Studenti, categoria Nuove costruzioni. Il lavoro è stato sviluppato nell’ambito del Laboratorio di Progettazione sulla Preesistenza e Architettura degli Interni, condotto da Alessandro Mauro e Andrea Morana, con la collaborazione alle attività didattiche dei tutor Erica Lavenia e Pietro Dinatale, durante l’anno accademico 2025/2026.

Il laboratorio ha affrontato il tema della trasformazione urbana e territoriale di Melilli, sviluppando proposte progettuali capaci di interpretare le caratteristiche morfologiche, storiche e insediative del luogo. Il progetto premiato propone una scuola materna, una piazza panoramica e spazi collettivi ipogei, attraverso un intervento che mette in relazione le costruzioni con l’andamento naturale del terreno e il paesaggio circostante. Gli esiti del laboratorio erano stati presentati lo scorso giugno nella mostra “Dall’altopiano al fondovalle. Progetti per Melilli”, ospitata dalla Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli. L’esposizione raccoglieva oltre dodici progetti per la città di Melilli, elaborati dagli studenti nell’ambito di un percorso didattico dedicato allo studio e alla trasformazione del territorio. L’iniziativa si inseriva nelle attività promosse dal Protocollo d’Intesa tra il Comune di Melilli e l’Università degli Studi di Catania.

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La menzione speciale conferita alle quattro studentesse valorizza il percorso formativo della Scuola di Architettura di Siracusa e testimonia il contributo che la ricerca progettuale universitaria può offrire alla conoscenza e alla trasformazione del territorio. Il Corso di Laurea in Architettura conferma così il proprio ruolo nella vita culturale di Siracusa, mantenendo uno stretto legame con la città e con il centro storico di Ortigia.