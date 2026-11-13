Premio “Siracusa per la legalità”, vince Clelia Celisi

Attualità · Ortigia Resistente

Una sala gremita, molte persone rimaste in piedi, una partecipazione che è andata ben oltre le aspettative.

La prima edizione del Premio “Siracusa per la Legalità”, promossa dal Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente e svoltasi ieri sera al Gran Hotel Alfeo, ha lasciato soprattutto un’immagine: una città che sente profondamente il bisogno di tornare a parlare di comunità, responsabilità e legalità. Perché forse il vero tema emerso dalla serata è stato ancora più profondo del Premio stesso: l’indifferenza.

L’indifferenza verso ciò che non ci riguarda direttamente. Verso il problema dell’altro. Verso un bene pubblico trascurato. Verso una regola violata. Verso un’ingiustizia che colpisce qualcuno che non siamo noi.

Su questo terreno si è sviluppato l’intervento introduttivo della professoressa Lucia Grazia Cavaleri, che, a nome del Comitato, ha richiamato la necessità di ripartire dagli esempi concreti: persone capaci di non chiudersi nella propria individualità, di non lasciarsi intimidire e di scegliere di assumersi una responsabilità quando sarebbe stato molto più semplice voltarsi dall’altra parte. È precisamente da questa idea che è nato il Premio. Non celebrare personaggi, ruoli o carriere, ma rendere visibili comportamenti che possano diventare esempi per gli altri.

Nella sua lectio su “Legalità e comunità”, il professore Alberto Andronico ha ricondotto proprio questo fenomeno a una progressiva perdita del significato stesso del vivere insieme: quando l’individuo riconosce come importanti soltanto i propri bisogni immediati e smette di riconoscersi nell’altro, nelle sue esigenze e nelle sue difficoltà, viene meno quella reciprocità sulla quale si fonda ogni comunità e si misura la sua forza.

Quando scompare la reciprocità, scompare lentamente anche l’interesse per ciò che è comune. Invece una comunità forte e consapevole è il più solido argine civile al degrado, alla paura, alla sopraffazione e all’idea che l’egoismo sia premiante. “La ribellione più grande, oggi, è rispettare le regole”, ha sottolineato Andronico: riconoscersi in valori condivisi significa comprendere che il bene della comunità coincide, alla fine, con una migliore qualità della vita per ciascuno di noi.Particolarmente intensi sono stati gli interventi dei finalisti: Nazarena Borderi, chiamata a raccontare la scelta di non arretrare di fronte a gravi episodi intimidatori; Roberto Disma e Sara Cozzi, per il loro impegno attraverso il giornalismo e l’inchiesta su temi di rilevanza pubblica; Clelia Celisi, per la responsabilità assunta nella difesa della propria scuola e della comunità scolastica di fronte a ripetuti episodi di vandalismo. Un momento particolarmente sentito è stato dedicato anche a Matteo Di Franca, il giovane siracusano scomparso prematuramente lo scorso 19 luglio in un incidente nel Porto Grande. Presidente della Consulta comunale giovanile, Matteo aveva dedicato una parte importante della propria vita alla partecipazione dei giovani, ai percorsi di educazione e cittadinanza attiva. A raccontarlo sono stati gli amici, restituendo alla serata l’immagine di un ragazzo che aveva scelto di costruire comunità mettendo insieme persone, idee e opportunità.Nel corso della cerimonia il Comitato ha voluto inoltre introdurre un riconoscimento speciale, non previsto inizialmente, conferito al Maresciallo Santo Parisi, comandante della Stazione Carabinieri di Ortigia, per la presenza costante sul territorio, la disponibilità verso i cittadini e l’impegno quotidiano che ne hanno fatto negli anni un riconosciuto punto di riferimento per la comunità. A consegnare il riconoscimento è stato il Generale Tommaso Gargallo di Castel Lentini.Infine, la proclamazione della vincitrice.

Gli aderenti al Comitato, attraverso la votazione individuale e segreta prevista dal regolamento, hanno scelto a maggioranza Clelia Celisi, vincitrice della prima edizione del Premio “Siracusa per la Legalità”. Una scelta che pone simbolicamente al centro anche la scuola, oggi chiamata a confrontarsi con profonde trasformazioni sociali e culturali.Ma forse il risultato più importante della serata non è contenuto in una targa e neppure nel nome di chi ha vinto. È nelle tante persone che ieri sera hanno riempito quella sala, fino a restare in piedi. Non soltanto per assistere a una premiazione, ma per testimoniare, con la propria presenza, che a Siracusa esiste ancora una comunità che vuole partecipare, riconoscersi negli altri e non rassegnarsi all’indifferenza.