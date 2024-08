Premio speciale per Gli Armonici di Aretusa a Ragalna

Venerdì scorso si è svolta a Ragalna, in provincia di Catania, la dodicesima edizione di Etna Cori Estate, competizione e rassegna corale che ha visto “sfidarsi” formazioni provenienti da varie regioni di Italia quali Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Sardegna, Calabria e Sicilia rappresentata da Gli Armonici di Aretusa, gruppo vocale di Siracusa, diretto dal Maestro Giuseppe Tiralongo, già noto per le sue performance canore che ci hanno deliziato in particolare in occasione dei periodi natalizi, ma non solo.

Gli Armonici di Aretusa sono stati insigniti del Premio Speciale per la Migliore Interpretazione di un Brano di Musica Popolare per una esecuzione in chiave polifonica della celeberrima melodia popolare siciliana ”Si maritau Rosa” elaborata per coro a cappella a quattro voci miste dal suo direttore ed eseguita fra l’altro per la prima volta proprio in occasione della competizione.

Soddisfazione per gli apprezzamenti del pubblico e della critica anche nella serata della rassegna non competitiva della serata finale dell’evento di domenica 4 agosto.

“I nostri complimenti vanno senz’altro all’amministrazione di Ragalna, all’Associazione Culturale Musicale Maris Stella ed al suo direttore artistico, il Maestro Lorenzo Di Guardo, per l’accoglienza riservataci, l’organizzazione e la promozione di un evento che si sta sempre più espandendo nel panorama corale nazionale ed internazionale” il commento compiaciuto de Gli Armonici e del loro direttore.