Preparativi a Melilli per il Carnevale: perché è considerato il più stretto d’Italia?

Il Carnevale di Melilli, ufficialmente conosciuto come Carnevale della Terrazza degli Iblei, è pronto a tornare con la sua 66ª edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più originali e identitari del panorama siciliano. Non a caso è celebre come il Carnevale più stretto d’Italia, una definizione che nasce dall’unicità del suo centro storico.

Le stradine tortuose e le viuzze estremamente anguste di Melilli impongono ai carristi una sfida creativa senza eguali: la realizzazione di carri allegorici “mignon”, larghi al massimo tra i 2 e i 2,40 metri. Carri che, una volta raggiunti gli spazi più ampi del percorso, si aprono e si trasformano, regalando al pubblico uno spettacolo sorprendente.

Una tradizione che affonda le radici nella storia

Le origini del Carnevale di Melilli risalgono al 1936, quando il Comitato dei Sommergiari diede vita a una manifestazione destinata a diventare simbolo della comunità. Da allora, il Carnevale si è svolto con continuità, fatta eccezione per le interruzioni legate a eventi straordinari come la Seconda Guerra Mondiale.

Un riconoscimento importante è arrivato nel 2022, quando la manifestazione è stata iscritta nel Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia, consacrandola come festa tradizionale di grande valore culturale, con carri allegorici e gruppi in maschera.

Spettacoli e grandi nomi per l’edizione 2026

L’edizione di quest’anno punta a coniugare tradizione e intrattenimento contemporaneo, con un programma ricco di musica e spettacoli dal vivo. Le piazze protagoniste saranno:

– Piazza San Sebastiano a Melilli

– Piazza Risorgimento a Villasmundo

Sui palchi si alterneranno artisti e dj di fama nazionale e internazionale:

-Nathalie Arts & Zimimitti Sax

-FM Italia – Discoteca in Piazza

-Eiffel 65

-Los Deseos

-Francesca Tocca, madrina del Carnevale

-I 4 Gusti

-DJ Hellen con Chiara Figus Vox

-Tommy Production

-Claudia Giannettino con Chiara Figus Vox

Un Carnevale che unisce identità e spettacolo

Il Carnevale della Terrazza degli Iblei continua così a distinguersi non solo per le sue dimensioni “fuori standard”, ma per la capacità di trasformare i limiti strutturali in un punto di forza, valorizzando creatività, artigianato e partecipazione popolare. Un evento che ogni anno richiama visitatori da tutta la provincia e non solo, confermandosi come uno dei Carnevali più affascinanti della Sicilia.