Presentata la 47^ Infiorata di Noto, 5 giorni di eventi, i bozzetti dedicati alla cultura Pop e una madrina d’eccezione

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F945897021549320%2F&show_text=false&width=267&t=0" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

È stata presentata oggi pomeriggio in Sala Gagliardi la 47^ edizione dell’Infiorata di Noto, quest’anno dedicata alla cultura Pop e in programma dal 15 al 19 maggio.

Il sindaco Corrado Figura ha annunciato gli appuntamenti più importanti, a partire dalla 21^ edizione di Scuoleinfiore, l’Infiorata dei ragazzi che si svolgerà nel weekend precedente su via Rocco Pirri e dedicata a Carlo Collodi.

I maestri infioratori realizzeranno i bozzetti venerdì notte, poi dall’indomani il via alle visite. Tra gli eventi collaterali il concerto della Banda della Guardia di Finanza (sabato), il Corteo Barocco (domenica), le serate per i giovani con i dj set.

Madrina di quest’anno sarà l’attrice Margareth Madè. Sono stati fatti vedere anche i 16 disegni scelti, che saranno presto presentati ufficialmente.