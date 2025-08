Presentata la nuova brochure e cartina turistica dell’Amp del Plemmirio

È stata presentata ufficialmente la nuova brochure e cartina turistica dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, uno strumento innovativo e accessibile pensato per accompagnare cittadini, visitatori e operatori alla scoperta delle meraviglie naturali e culturali della costa siracusana.

Un progetto che unisce terra e mare, con l’inclusione della penisola della Maddalena, tracciando percorsi, sentieri e accessi al mare (ben 35 sbocchi) e valorizzando anche i 13 punti di immersione subacquea, veri gioielli del Mediterraneo.





“È una mappa che racconta un territorio unico, dove il mare incontra la costa e dove si respira un’armonia antica – ha dichiarato Patrizia Maiorca, presidente dell’AMP –. Abbiamo incluso luoghi simbolici come lo sbocco 32, noti ai vecchi pescatori, ma anche meno conosciuti ai più. Tutto è consultabile tramite QR code, scaricabile in italiano e in inglese, anche per i turisti”.

A completare l’offerta, una brochure ricca di contenuti scientifici, paesaggistici e culturali. “Non è solo uno strumento turistico – ha spiegato Gianfranco Mazza – ma un vero vademecum per chi vuole vivere l’area marina in modo consapevole. Il turismo subacqueo è in crescita, ma resta pienamente sostenibile. Vogliamo far conoscere i nostri fondali e promuovere esperienze autentiche e rispettose”.

A ribadire l’importanza strategica della costa, Marco Mastriani ha rilanciato l’auspicio per la creazione della Riserva Naturale Orientata Penisola della Maddalena – Capo Murro di Porco, già prevista nel piano regionale dei parchi: “Un tassello importante per completare la tutela di un ecosistema unico, dove si intersecano valori ambientali, scientifici e paesaggistici”.

Grande attenzione anche all’accessibilità universale: “abbiamo realizzato passerelle che permettono a persone con disabilità di godere del mare – ha spiegato Salvatore Cartarrasa –. È stato un lavoro complesso, ma siamo riusciti a conciliare natura e accessibilità, sfruttando le caratteristiche della scogliera”.

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha definito l’Area Marina Protetta “un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale”, ricordando che è una delle sette Amp incluse nel sistema regionale delle aree protette. “È nostro dovere promuoverla e renderla sempre più fruibile. Ringrazio l’AMP per il lavoro instancabile e concreto”, ha detto.

Sabrina Zappalà ha evidenziato la ricchezza archeologica del Plemmirio, parlando di un “paesaggio culturale raro”, mentre Paolo Scalora ha ribadito l’obiettivo educativo della mappa, “un invito a scoprire e rispettare”.

A chiudere Matteo Melfi, consigliere del Libero consorzio, che guarda al futuro: “Il turismo ambientale cresce perché le persone cercano esperienze vere. Questa mappa è uno strumento di conoscenza e bellezza, che renderà ancora più attrattivo il nostro territorio”.

La mappa e la brochure sono già disponibili online sul sito dell’Area Marina Protetta e in strutture ricettive, uffici turistici e info-point cittadini.