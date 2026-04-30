Presentate in sede di Consiglio Territoriale per l’Immigrazione le Procedure Operative Standard (SOPs) della Prefettura di Siracusa

Si è riunito oggi all’Urban Center di Siracusa, il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione in seno al quale è stato presentato ed approvato il documento contenente le Procedure Operative Standard (SOPs) per il territorio di Siracusa, strumento finalizzato a uniformare le procedure e garantire una presa in carico efficace e tempestiva delle vulnerabilità in attuazione del Vademecum Nazionale.

L’incontro è stato presieduto dal Prefetto di Siracusa, Chiara Armenia, e ha visto la partecipazione, oltre che di tutti gli stakeholders coinvolti nella gestione dei flussi migratori, anche del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa Sabrina Gambino, del Questore Roberto Pellicone e, in videocollegamento, del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania Roberto Di Bella nonché per la Procura per i Minorenni di Catania del Sostituto Procuratore Orazio Longo.

Nel corso dell’incontro, i contenuti principali del documento ed il percorso che ne ha condotto all’elaborazione sono stati illustrati dal Capo di Gabinetto e dal Vice Capo di Gabinetto della Prefettura. A seguire, sono intervenute le referenti delle organizzazioni internazionali UNHCR e Save The Children, offrendo un contributo di approfondimento sulle principali condizioni di vulnerabilità affrontate nel documento, ed in particolare: MSNA, vittime di tratta e di violenze di genere e persone con fragilità psico-fisiche o bisogni sanitari specifici.

Nel corso degli interventi è stato evidenziato come il documento rappresenti il risultato di un articolato percorso di confronto interistituzionale, sviluppato attraverso tavoli tematici dedicati che hanno consentito di analizzare le principali criticità operative e individuare soluzioni condivise.

Particolare attenzione è stata rivolta alla definizione di procedure omogenee per le diverse modalità di arrivo sul territorio – sbarchi via mare, arrivi via terra e trasferimenti da altri contesti – con l’obiettivo di assicurare continuità e tempestività in tutte le fasi dell’accoglienza, dal primo contatto fino all’inserimento nei centri.

È stato inoltre sottolineato il ruolo centrale del coordinamento tra i diversi attori coinvolti – autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria, servizi sanitari, enti del terzo settore, enti gestori dei centri di accoglienza e organizzazioni internazionali – nonché l’importanza di un flusso informativo strutturato, in grado di garantire una presa in carico della vulnerabilità efficace, tempestiva e integrata.

Le SOPs introducono, altresì, un approccio dinamico al concetto di vulnerabilità, intesa come condizione suscettibile di evoluzione nel tempo e, pertanto, oggetto di monitoraggio continuo lungo tutto il percorso di accoglienza.

Nel corso della riunione è stato infine evidenziato come il documento sia destinato a costituire uno strumento flessibile ed evolutivo, suscettibile di aggiornamento in relazione ai mutamenti del contesto normativo e operativo, anche alla luce delle recenti innovazioni introdotte a livello europeo in materia di migrazione e asilo.

L’approvazione segna, dunque, un passaggio significativo nel rafforzamento del sistema territoriale di accoglienza, confermando l’impegno congiunto delle istituzioni nel garantire standard elevati di tutela e protezione delle persone più vulnerabili.