Presentato a Priolo il libro “La corte dei Miracoli” di Francesco Marcì

Cultura · musica e poesia

Presentato alla biblioteca comunale di Priolo Gargallo il libro di Francesco Marcì, “La Corte dei Miracoli”, alla presenza del sindaco Pippo Gianni. “La poesia è musica per il cuore. La musica è poesia per l’anima.” Con queste parole Rita Limer, consulente esperto del sindaco Gianni, ha aperto il secondo pomeriggio letterario in una biblioteca gremita di persone, molte provenienti anche dalla provincia.

L’autore del libro ha narrato vicende mitologiche e, oltre al dolore e alla rinascita, ha raccontato quanto la vita metta a dura prova i più deboli. La solitudine si è poi trasformata in un canto corale fatto di note e amore. La voce narrante di Maurizio Modica e il suono melodioso del violino di Christian Bianca hanno creato l’atmosfera giusta per un pomeriggio davvero unico. Presente anche Francesco Aparo, presidente della cooperativa sociale Arcobaleno.