Presentato il nuovo consiglio direttivo dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Siracusa

Nel corso dell’assemblea dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Siracusa, svoltasi il 19 dicembre 2025 presso l’Eureka Palace, è stato presentato il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine. Un momento importante che ha visto la partecipazione di numerosi iscritti e che ha segnato l’inizio di un nuovo percorso per l’Ordine provinciale.

Il direttivo è composto dal Presidente Paolo Terranova, dal Vicepresidente Ferdinando Calderalla, dal Tesoriere Massimo Capodieci, dal Segretario David Bono e dai Consiglieri Elisa Farieri, Antonino Pisano, Rosa Milluzzo, Lorena Castiglia e Vincenzo Cultrera.

La prima assemblea degli iscritti è stata anche l’occasione per avviare una riflessione condivisa su come, negli ultimi anni, sia cambiata la figura del Dottore Agronomo e Forestale, con competenze sempre più articolate e un ruolo centrale nel contesto ambientale, agricolo e territoriale.

Particolarmente apprezzato l’intervento del Dottore Agronomo e Consigliere Nazionale Giovanni Greco, che si è soffermato sulle principali novità legate alla deontologia professionale, analizzando anche l’impatto crescente dell’intelligenza artificiale e dei social media sull’attività professionale e sul rapporto con i cittadini e le istituzioni.

Un ulteriore contributo sul tema della deontologia è stato offerto dal Dott. Agr. Michele Giglio, che ha arricchito il dibattito con spunti di riflessione e confronto tra i colleghi.

L’incontro si è concluso in un clima sereno e partecipato, diventando anche un momento di condivisione e di scambio di auguri per le imminenti festività natalizie, a testimonianza dello spirito di collaborazione che anima la comunità professionale degli Agronomi e Forestali della provincia di Siracusa.