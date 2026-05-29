Presentazione del volume Euripide al Teatro Greco di Siracusa nella fotografia di Tommaso Le Pera

Martedì 9 giugno alle 11, si terrà nella sede siracusana dell’Inda a Palazzo Greco, in corso Matteotti 29, la presentazione del volume in gran formato che riproduce le fotografie di scena di Tommaso Le Pera, dedicate ai drammi di Euripide. Pubblicato da Cine Sud col patrocinio dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico e dell’Assemblea Regionale Siciliana, e con il contributo di Nikon e di Banca Centro Calabria, il volume è il primo dei quattro in programma per la serie Trent’anni di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa, che si completerà con le foto di scena delle tragedie di Eschilo, di Sofocle, e delle commedie di Aristofane e Plauto, allestite negli ultimi decenni al Teatro Greco da registi e interpreti più fra i più autorevoli nel panorama contemporaneo.

A raccogliere questa sfida, grazie all’apporto di Tommaso Le Pera, il più acclamato e longevo dei fotografi di scena italiani, è stato l’editore calabrese Francesco Mazza per celebrare i cinquant’anni di attività con la sua casa editrice Cine Sud, come egli spiega nella prefazione.

L’opera si apre con la nota del fotografo, prosegue con l’introduzione del consigliere delegato di Inda Marina Valensise, poi la rassegna della responsabile degli Archivi dell’Inda Elena Servito, le note critiche di Pino Bertelli e Andrea Bisicchia, e il saggio dell’archeologo Francesco Cuteri. Il volume consta di oltre 250 scatti di Tommaso Le Pera che riprendono i quattordici allestimenti dei drammi di Euripide, dalla Medea del 1996 alla Fedra dell’11 maggio 2024, affidati dall’Inda a registi prestigiosi e centinaia di interpreti famosi per declinare il dramma antico in chiave contemporanea nella cornice del Teatro Greco Siracusa.