Prestiti, a Siracusa si chiede meno che nel resto della Sicilia: 9.622 euro in media

Attualità · Segugio.it

In provincia di Siracusa chi chiede un prestito personale domanda somme più basse rispetto al resto della Sicilia. Lo dicono i dati di Segugio.it su settembre 2026, aggiornati al 24 del mese. A Siracusa l’importo medio richiesto è di 9.622 euro, circa 1.700 euro in meno della media regionale di 11.354 euro. Solo a Enna si chiede meno, con 7.068 euro. In testa c’è Caltanissetta, con 14.276 euro.

A settembre il tasso medio dei prestiti personali è sceso all’8,38%.

Prestiti brevi e richiedenti più anziani

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I siracusani chiedono anche prestiti più brevi, con una durata media di 5 anni. È il secondo valore più basso dell’isola dopo Enna (4,9). Chi fa richiesta ha in media 49,5 anni, più che nelle altre province tranne Caltanissetta (50,1). I richiedenti più giovani si trovano a Enna (40,3) e a Ragusa (40,6).

Cessione del quinto: a Siracusa si chiedono 27.304 euro

Le somme salgono molto con la cessione del quinto, il prestito che si rimborsa con una trattenuta sulla busta paga o sulla pensione. In provincia di Siracusa l’importo medio richiesto è di 27.304 euro, a metà della classifica regionale. Gli importi più alti sono a Enna (34.702 euro), Catania (33.398) e Trapani (31.532). I più bassi sono ad Agrigento (16.006) e Caltanissetta (21.766).

A Siracusa la cessione del quinto ha una durata media di 7,9 anni, tra le più brevi in Sicilia. Solo ad Agrigento si scende di più (7,2 anni). Anche qui l’età media dei richiedenti è alta: 58,4 anni, praticamente come Enna (58,5), che ha il valore più alto dell’isola. Il dato si spiega con il tipo di clienti: in Sicilia i dipendenti pubblici sono il 45,4% di chi chiede una cessione del quinto, e una parte rilevante degli altri sono pensionati.