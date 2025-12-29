Prestiti, in Sicilia si chiedono in media 10.651 euro: a Siracusa oltre 11mila euro

In Sicilia nei primi 10 mesi dell’anno i consumatori hanno fatto ricorso al credito al consumo in maniera importante e, secondo l’osservatorio di Facile.it e Prestiti.it, chi ha chiesto un prestito personale nel 2025 ha cercato di ottenere 10.651 euro, vale a dire il 2% in più rispetto alla media nazionale, da restituire in 64 mesi (pari a poco più di 5 anni). La rata mensile media a cui i siciliani hanno dovuto far fronte, quindi, è stata pari a 196 euro.

Per quali ragioni i siciliani hanno chiesto un prestito personale? Analizzando le domande per cui è stata specificata la finalità, emerge che la motivazione più diffusa nella regione è l’esigenza di ottenere liquidità (31% delle domande), seguita dalle richieste per il consolidamento debiti (19%) e quelle per l’acquisto di auto usate (16%).

Continuando a scorrere l’elenco, al quarto posto ci sono i prestiti per ristrutturare casa (15%), seguiti dalle richieste per acquistare l’arredamento (4%) e per pagare spese mediche (3%).

“Sebbene non sia necessario indicare la finalità per cui si presenta domanda, il consiglio è comunque di specificare la motivazione per cui viene chiesto il denaro; alcune società di credito, infatti, applicano tassi agevolati a seconda dell’utilizzo. È sempre bene anche confrontare le offerte di più società per individuare quella più adatta alle proprie esigenze”, spiegano gli esperti di Facile.it.

L’andamento provinciale

Guardando alle richieste di prestiti personali su base territoriale emerge che la provincia di Enna è l’area della Sicilia dove sono stati richiesti gli importi medi più alti (11.504 euro, l’8% in più rispetto alla media regionale); seguono in classifica la provincia di Agrigento (11.190 euro), quella di Messina (11.127 euro), Siracusa (11.115 euro) e Caltanissetta (10.857 euro).

Valori inferiori alla media regionale per Catania (10.622 euro) e Palermo (10.478 euro). Chiudono la graduatoria la provincia di Trapani, dove l’importo medio dei prestiti personali richiesti è pari a 9.920 euro, e quella di Ragusa (9.652 euro).

Identikit richiedente

Informazioni interessanti emergono analizzando il profilo dei richiedenti siciliani. Guardando all’età media, emerge che chi ha presentato domanda di prestito personale aveva, all’atto della firma, 44 anni.

Se si guarda invece al sesso del richiedente emerge che il 77% delle domande di finanziamento è stato firmato da un uomo. Differenze di genere emergono anche analizzando l’importo medio richiesto; gli uomini hanno puntato ad ottenere, in media, 10.963 euro, vale a dire il 14% in più rispetto alle donne. Una differenza che, almeno in parte, può essere spiegata guardando al reddito medio dei richiedenti; per gli uomini, è pari a 2.154 euro, mentre per le donne è 1.784 euro.