Presunta corruzione nella costruzione della Siracusa – Gela: 4 assoluzioni e una riduzione di pena

Si è conclusa con quattro assoluzioni e una riduzione di pena il processo in Corte d’appello a Messina sulle presunte tangenti e irregolarità al Consorzio autostrade siciliane nella gara d’appalto del Cas per l’affidamento dei lavori di realizzazione di tre lotti dell’autostrada Siracusa-Gela tra il 2014 e il 2015. Sono stati assolti Maurizio Maria Trainiti, direttore generale pro tempore del Cas, e Gaspare Sceusa, componente della sub commissione nominata per esaminare la congruità delle offerte con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Assolti anche Antonio D’Andrea, ex presidente del consiglio di amministrazione di Cosige Scarl, e Duccio Astaldi, imprenditore, già presidente del consiglio di gestione della società “Condotte D’acqua Spa”, con la formula “per non aver commesso il fatto”. Assoluzione parziale per Antonino Gazzara ex vicepresidente del Cas al quale è stata ridotta la condanna a tre anni. Ribaltata in parte la sentenza del processo di primo grado che si era concluso con cinque condanne e quattro assoluzioni. Contro le condanne è stato presentato appello che è stato quasi completamente accolto.





Le indagini, coordinate dalla procura di Messina, presero il via da una segnalazione del Tar di Catania chiamato a decidere sui ricorsi delle imprese che erano rimaste escluse dalla gara.