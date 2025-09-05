Presunte tangenti sulla Siracusa-Gela. Assolto il manager Astaldi: “non ha commesso il fatto”

Duccio Astaldi è stato assolto oggi, dalla Corte d’appello di Messina, per le presunte tangenti nella realizzazione dell’arteria viaria Siracusa-Gela. L’ex presidente della società edile Condotte è stato dichiarato innocente dai giudici di secondo grado “per non aver commesso il fatto“.

Secondo i legali di Astaldi, Luca Marafioti e Paolo Tommassini, “la sentenza dimostra l’estraneità e l’innocenza di Duccio Astaldi rispetto a ogni accusa di corruzione. Il verdetto della Corte d’appello di Messina ribalta seccamente quello del Tribunale che aveva ingiustamente condannato il nostro cliente e, anche se tardivamente, pone riparo a un clamoroso errore giudiziario per il quale, non può essere dimenticato, l’ingegner Astaldi subì una ingiusta detenzione che arrecò grave danno alla sua fino allora specchiata carriera di manager di una delle più importanti imprese italiane”.





La sentenza di Messina si riferisce a fatti contestati risalenti al novembre 2015, mentre la custodia cautelare ai danni di Astaldi risale a marzo 2018.