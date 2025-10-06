Presunto avvelenamento a scuola ad Avola. I genitori della ragazza: “vogliamo la verità”

Dopo giorni di silenzio, parlano i genitori della quindicenne rimasta vittima di un presunto avvelenamento avvenuto il 24 settembre scorso all’interno di un istituto superiore di Avola. Una vicenda che ha scosso profondamente la comunità scolastica e l’intera città, è attualmente oggetto di un’indagine da parte delle autorità competenti.

I genitori, che fin da subito si sono preoccupati delle condizioni di salute della figlia che ha dovuto ricorrere all’assistenza dei sanitari dell’ospedale Di Maria di Avola, hanno deciso di sporgere formale denuncia. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri e si stanno svolgendo nel massimo riserbo.

“Ci affidiamo alla professionalità dell’Arma dei Carabinieri e al nostro legale, l’avvocato Natale Vaccarisi – dichiarano i genitori – affinché l’autore o gli autori di questo gesto siano individuati e puniti dalla legge. Ma soprattutto vogliamo che episodi del genere non si ripetano più, specialmente in un luogo che dovrebbe essere sicuro come la scuola”.

La ragazza, a distanza di due settimane dai fatti, così spiegato dai genitori, “necessita ancora di controlli medici all’esofago e all’apparato gastrointestinale“. Genitori che non nascondono l’amarezza per il silenzio che, a loro dire, ha accompagnato la vicenda: “ci dispiace constatare – aggiungono – che, dopo settimane, nessuna presa di posizione sia arrivata da parte del mondo politico o dalle associazioni della società civile. Ci saremmo aspettati parole di solidarietà e soprattutto un invito alla riflessione e alla sensibilizzazione, affinché episodi simili non coinvolgano più ragazzi in piena età adolescenziale”.

Un appello: non solo per ottenere giustizia, ma anche per promuovere un clima di responsabilità e rispetto all’interno delle scuole, dove – ricordano i genitori – “i giovani dovrebbero soltanto formarsi alla vita e crescere nella conoscenza, non rischiare la salute per gesti che nulla hanno a che vedere con la spensieratezza dell’età”.